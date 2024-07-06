明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

蘇炳添棄戰巴黎奧運

【明報專訊】中國國家隊短跑名將蘇炳添昨在社交網證實，將會缺席巴黎奧運田徑項目。他指出自己身體狀况和成績未達標準，但強調不會因此言退，「沒到最後一刻，我不想放棄跑道」。

34歲的蘇炳添過去曾3次出戰奧運，其中上屆東京奧運更在男子100米準決賽跑出破亞洲紀錄的9.83秒，首名晉級決賽寫下隊史，最終在決賽以9.98秒排第6。他同屆另伙隊友出戰男子4×100米接力原獲「梗頸四」，惟在英國隊有選手涉禁藥被取消成績後，獲遞補得銅牌，同寫隊史最佳。

認狀態不理想 強調未言退

蘇炳添近年受傷患及身體狀態影響，參賽次數寥寥可數，對上一次亮相是今年4月在美國佛羅里達州舉行的一項田徑賽。100米已沒有世界排名的他，本仍可以接力隊成員身分出戰巴奧，但最終仍因身體狀態不理想決定放棄出戰，「對於自己而言，確實也盡力了。從去年到今年，一直在全力備戰，3月也曾跟隨接力隊前往美國集訓為爭取接力奧運資格努力，但在備戰過程中，發現自己的身體情况仍不太好，訓練效果並不理想，成績不能夠為接力隊創造優勢」。

他在帖文中亦為接力隊送上鼓勵，祝福隊友在巴奧跑入決賽，「雖然我不能到賽場上跟你們一同作戰，我把我的祝福和能量都送給你們。希望你們能戰勝自己，獲取最好的成績來回報國家」。

上 / 下一篇新聞