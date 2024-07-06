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體育

雙楊配性格凹凸成就拍擋

【明報專訊】香港羽毛球隊合作僅3年的女雙組合「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖同樣首度征奧，兩人不諱言性格截然不同，就連「MBTI」16型人格測試結果也是完全相反，但她們為着同一夢想奮鬥，冀「凹凸互補」成就最佳拍檔。

合作3年首戰奧運　楊雅婷楊霈霖期待展身手

楊雅婷／楊霈霖在2021年首度合作，兩人笑稱在教練安排下組隊，初期未曾想過以奧運為目標。不過「雙楊配」同年在巴林舉行的兩站國際系列賽掄元，翌年六度踏頒獎台，包括在葡萄牙、波蘭及丹麥站奪冠，繼而亮起衝擊奧運的希望。兩人隨後獲機會亮相超級系列賽，上月在澳洲公開賽打入4強更寫下合作以來世巡賽最好成績。

對於首戰奧運，楊雅婷坦言尚未感緊張，反期望一展身手，「大多運動員都有表演慾，當愈多人關注就好像愈有衝勁」。楊霈霖則盼打出應有發揮，「很多師兄、師姐都說第一次打奧運很緊張，我們希望可以將平日訓練的成果好好表現出來」。

被問到合作關係時，楊雅婷直言與拍檔楊霈霖的性格大不同，又以MBTI測試結果，笑稱兩人所有結果都相反，例如雅婷外向，霈霖則較內向。不過，楊雅婷認為這種性格在場內外正好互補不足，「我們打法剛好互補，我的強項正是其弱點。我們都有意見不一時候，但冷靜下來也很理解，因為我們就是完全不一樣的人。若彼此也脾氣很強，說不定整天都會吵架」。

（奧運前瞻）

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