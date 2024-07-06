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體育

港羽兩奧運新丁心態大不同 李卓耀豪言爭隊史首金 盧善恩輕裝上陣學習

【明報專訊】香港羽毛球隊將派出6人角逐巴黎奧運4個項目，同為奧運新丁的男、女單代表李卓耀和盧善恩，對待生涯首屆奧運的心態截然不同，前者更是敢想敢夢，直言以贏得隊史首金為目標。

文：許嘉明、圖：鄧宗弘

李卓耀貫徹信念 彌補無緣東奧

上屆東京奧運在疫情下舉行，當年李卓耀因計分周期完結前的賽事取消，終以些微差距錯失資格，與夢想中的舞台擦身而過。不過他未有因這次失利而灰心，反而更具決心衝擊巴黎奧運，今屆成功憑世界排名取得入場券，「上屆差一點去不到，當時我可能不開心了一、兩星期，就知道要繼續努力，知道要做好各方面，才能走到這一步」。

李卓耀在2019年勇奪香港羽毛球公開賽冠軍，證明自己有力跟列強競爭，他兩年前曾赴「世一」名將安賽龍的訓練營，與各地好手一同訓練，成為進步的養分。對於將迎生涯首屆奧運，他貫徹率直敢言作風，直言劍指金牌，「我為人比較直接，就是金牌，因為贏金牌才不會輸。別人會認為我說說而已，我是的，但也要夠膽說出口，有這種決心才可逼出潛能」。

李卓耀定下目標，然後勇往直前，正如其左臂上紋身「have faith in yourself（保持信念）」所言，面對任何困難也對自己保持信心。他坦承遠征巴黎前，要學懂調整壓力和心態，「技術上可能難以在一時三刻有特別變化，最主要心態上，要預計自己在緊張狀態下，怎樣打好每一球，這是最需要做、但亦最難做到的」。

教練黃綜翰：路不易走但支持

對於李卓耀的金牌夢，港隊教練黃綜翰不諱言麾下自我要求高，也直言支持，「當然這條路不易走，但他都有證明過自己做到，很多時對最頂尖運動員只以些微分差落敗，希望可以在今次彌補之前的不足」。

至於年僅21歲的女單代表盧善恩，在2021年考畢文憑試、待中學畢業後才轉打全職，去年12月仍處於排名100名外，坦言原本以為奧運事不關己。不過，她在去年10站賽事半數奪牌而歸，今年更於伊朗國際挑戰賽奪得成人國際賽首冠，現時世界排名急升至新高第44位，得以首次征戰奧運。

轉打全職3年的她坦承，透過參加較次級的國際系列和挑戰賽，爭奪奧運席位並非易事，「我知道以自己的能力，要打這些小型比賽才有機會爭取積分入奧運，但這也令我感到少許壓力，因為教練會要求我入前4，甚至入決賽，好像每次都有任務在身一樣。不過，這同時是很好的鍛煉機會，讓我的心態變得更強，不再膽怯」。

21歲奪入場券 盧善恩盼大賽成長

對於今屆奧運，盧善恩認為年輕正是自己優勢，可放下包袱輕裝上陣，她亦盼經歷大賽的洗禮後成長，「我會抱學習心態為主，想打好每一分，把訓練內容打出來。期待奧運的環境，讓我在技術等各方面有所突破」。她透露最欣賞是中華台北隊星將戴資穎，也期待於奧運與其他頂尖球手較量。

（奧運前瞻）

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