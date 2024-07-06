體壇快訊：曼聯U16連續兩年訪港

李思穎佛賽奪1金2銀1銅

佛羅倫斯場地單車6日賽昨於意大利煞科，港隊「小車神」李思穎在女子全能賽中獲總分103分，以兩分之差不敵東道主車手菲奧蓮得季軍，共得1金2銀1銅收官。港隊完賽後，昨啟程往法國集訓，為巴黎奧運作最後準備。

國手王欣瑜闖溫網32強

國家隊的王欣瑜昨在溫布頓網球錦標賽女單次圈，爆冷以盤數2：1勝5號種子美籍的彭古拉，與一姐施維雅達及4號種子雷芭堅娜等晉32強，至於7號種子柏奧莉妮以2：0勝安祖絲古率先闖16強，而躋身男單16強有12號種子湯美保羅，另入32強的種子球手有阿歷山大薩維利夫，但侯卡錫卻告出局。

伍家朗加國羽賽晉8強

7號種子港將伍家朗昨晨於加拿大羽毛球公開賽男單次圈，以直落兩局21：17、21：7輕取捷克籍的真盧達，晉級8強後的對手將是以局數2：0勝加拿大籍的楊燦的日籍球手田中湧士。晉級8強的尚有賽事前3號種子球手丹麥籍的安杜臣、日籍的奈良岡功大及西本拳太。