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體育

荷土隔16載再闖歐國盃8強 西蒙斯古拿新晉中場對決

【明報專訊】同樣相隔16年再度晉身歐洲國家盃8強的荷蘭隊與土耳其隊，明晨3時在柏林對壘。雙方兩名新晉中場沙維西蒙斯與艾達古拿鬥法成焦點，前者暫成今屆「助攻王」，盛傳受德甲豪門拜仁慕尼黑垂青；後者作為西甲皇家馬德里新星，亦在今屆屢破紀錄。

傳拜仁欲先借後買西蒙斯

兩隊上次於2021年9月世界盃外圍賽交手，荷蘭憑前鋒迪比連中三元，主場6：1大勝。荷蘭在16強3：0大破羅馬尼亞隊，當中年僅21歲的沙維西蒙斯貢獻兩次助攻，現以3次在今屆助攻榜居首，成為繼法比加斯後，歐國盃淘汰賽單場助攻「起孖」歷來第二年輕球員。賽後獲入3球並列射手榜榜首的隊友加普盛讚，「我和沙維西蒙斯有很好默契，他經常能夠找到我的位置」。這名上季由法甲巴黎聖日耳門（PSG）借至德甲RB萊比錫的新星，近日盛傳獲拜仁慕尼黑垂青，欲「先借後買」形式羅致，據報已跟球員談妥個人條款。

另邊廂，土耳其力爭繼2008年一屆再晉4強，16強2：1險勝奧地利隊貢獻一個助攻的19歲中場艾達古拿，繼分組賽超越基斯坦奴朗拿度（C朗），成歐國盃最年輕「地標戰」有入球球員，又僅次於16歲西班牙隊翼鋒拉明耶馬，成歐國盃淘汰賽交出助攻的第二年輕球員，獲一眾土耳其隊友盛讚充滿自信及前景一片光明。

迪美羅灰狼敬禮被罰停賽兩場

不過，土耳其除了中場奧簡高古累積兩面黃牌要停賽，無緣對其出生地荷蘭；上仗梅開二度的中堅美列迪美羅，因慶祝入球時做出象徵極端民族主義的「灰狼式敬禮」手勢，昨落實被歐洲足協罰停賽兩場，土耳其方面表明會為他上訴。

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