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體育

體壇快訊：理文今夏首簽 周子謙來投

【明報專訊】上屆港超冠軍理文昨宣布今夏首簽，由港會引入18歲後衛周子謙，並將披上2號戰衣。這名可勝任中堅及右閘的小將去年是港足在杭州亞運破天荒殺入4強的功臣之一，他稱加盟理文因會方有長遠目標和發展計劃，盼助球隊贏得更多錦標，「一起走得更遠」。

伍家朗加國羽賽晉次圈

港將伍家朗昨於加拿大羽毛球公開賽直落兩局21：10、21：11，輕取中華台北隊的王柏崴晉級，終結此前兩站「一輪遊」頹勢，次圈將鬥捷克籍球手真路達。至於2號種子的奈良岡功大同日則以局數2：1險勝日籍同胞高橋洸士，將與中華台北隊的廖倬甫爭入4強。

卡雲迪殊35奪環法分站史上最多

本年度環法單車賽第5站昨晨在聖維爾巴落幕，代表艾斯坦拿車隊的39歲英籍名將卡雲迪殊率先衝線，是今屆最後一次參賽的他時隔3年再於此項大賽奪冠，取得個人職業生涯第35個環法分站錦標，並超越名宿馬基斯獨享歷史最多環法分站冠軍寶座紀錄。

謝榮鍵伙隊友比國耐力賽奪亞

香港賽車手謝榮鍵（Kevin）日前在百周年比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa），伙拍隊友潘君臨、Rio Ma及Indy Dontje，代表Uno Racing Team with Landgraf駕駛Mercedes-AMG GT3戰車出賽，在Pro-Am組別排位賽居首後，最終在正賽奪亞而回。

曼聯與坦夏格續約1年

英超班霸曼聯昨宣布，正式與54歲主帥坦夏格續約一年至2026年夏天。這名荷蘭籍教頭2022年夏天接掌「紅魔」後，首季領軍在聯賽奪季軍及揚威英格蘭聯賽盃，過去一季雖在聯賽僅得第8，但於英格蘭足總盃封王而回，連續兩季有冠軍落袋。

東方證基拔回歸克國球會

香港東方籃球隊日前在官網宣布，小前鋒基拔今季回歸克羅地亞球會KK Zadar，他亦承諾將來重返香港的時候，會繼續在香港東方履行合約。基拔自2022年加盟「藍軍」後，協助球隊重登東南亞職業籃球聯賽（ABL）及香港甲一聯賽總冠軍。

國家隊乒球亞青賽包辦男女團冠軍

亞洲青少年乒乓球錦標賽團體賽續於重慶舉行，國家隊U19在男、女團決賽分別以場數3：1戰勝韓國及3：0橫掃日本隊包攬冠軍。至於早前在女團奪亞的港隊U15昨轉戰單打賽事，其中蘇籽童躋身淘汰賽後，再於16強以局數3：0擊敗伊朗隊球手，8強將遇國家隊好手胡一。

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