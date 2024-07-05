明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

風帆港將馬君正鄭清然初征奧 劍指前10躋身獎牌賽 馬：以李麗珊為榜樣

【明報專訊】香港滑浪風帆隊昨於赤柱會見傳媒，正式公布巴黎奧運男、女子iQFOiL的參賽人選。杭州亞運獎牌得主鄭清然及馬君正對於生涯首屆奧運既緊張又期待，兩人異口同聲劍指前10名，以晉級最後一日的獎牌賽為目標。

香港滑浪風帆隊自1992年巴塞隆拿奧運增設女子組賽事起，連續9屆男、女子組皆獲參賽資格。不過，女隊有馬君正在去年杭州亞運的iQFOiL賽事摘銀，藉此拿下奧運入場券，男隊則待今年4月的終極資格賽憑鄭清然搶得席位。

港隊今年4月已到法國馬賽訓練熟悉奧運賽場環境，近3年亦有科研團隊到當地收集風向、水流數據。馬君正前日從馬賽返港，昨在記者會難掩倦容，但談到將首度征奧也興奮表示自從接觸風帆起，就以1996年亞特蘭大奧運奪金的「風之后」李麗珊為榜樣，「當我玩風帆並知道珊珊這麼厲害，奧運已是我的目標」。數年前搬到長洲居住的她更笑說：「爸爸對我說一定要有好表現，不要失禮長洲人，因為以往長洲人曾做到。」

「巴奧賽場風向多變極具挑戰性」

馬君正續指，位處馬賽的巴奧賽場風向多變，難度達「9粒星」，極具挑戰性，但仍盼殺入前10，挑戰獎牌。她又以2016年世界賽受重傷後繼續揚帆出海的經歷為例，稱自己比其他選手更大膽、下決定更果斷，並盼以平常心應付奧運，「大家去到起航線，機會都是平等，大型比賽什麼事都可能發生，最重要保持自己心理狀態」。

至於在最後一刻才替男隊拿下奧運資格的鄭清然，則笑指自己每逢大賽都會緊張，幸有教練團隊和體院心理醫生的幫助，「我覺得不緊張不是好事，因為這代表不在意，可能會令我成績更差」。24歲的他直言出戰奧運是成長的里程碑，亦盼一改「蝦碌」本色，好好準備巴黎奧運。

奧運iQFOiL項目將於7月28日至8月2日舉行，鄭清然昨晚已飛返馬賽訓練，馬君正亦會於下周二飛到當地作最後準備。

上 / 下一篇新聞