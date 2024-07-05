風帆港將馬君正鄭清然初征奧 劍指前10躋身獎牌賽 馬：以李麗珊為榜樣

香港滑浪風帆隊自1992年巴塞隆拿奧運增設女子組賽事起，連續9屆男、女子組皆獲參賽資格。不過，女隊有馬君正在去年杭州亞運的iQFOiL賽事摘銀，藉此拿下奧運入場券，男隊則待今年4月的終極資格賽憑鄭清然搶得席位。

港隊今年4月已到法國馬賽訓練熟悉奧運賽場環境，近3年亦有科研團隊到當地收集風向、水流數據。馬君正前日從馬賽返港，昨在記者會難掩倦容，但談到將首度征奧也興奮表示自從接觸風帆起，就以1996年亞特蘭大奧運奪金的「風之后」李麗珊為榜樣，「當我玩風帆並知道珊珊這麼厲害，奧運已是我的目標」。數年前搬到長洲居住的她更笑說：「爸爸對我說一定要有好表現，不要失禮長洲人，因為以往長洲人曾做到。」

「巴奧賽場風向多變極具挑戰性」

馬君正續指，位處馬賽的巴奧賽場風向多變，難度達「9粒星」，極具挑戰性，但仍盼殺入前10，挑戰獎牌。她又以2016年世界賽受重傷後繼續揚帆出海的經歷為例，稱自己比其他選手更大膽、下決定更果斷，並盼以平常心應付奧運，「大家去到起航線，機會都是平等，大型比賽什麼事都可能發生，最重要保持自己心理狀態」。

至於在最後一刻才替男隊拿下奧運資格的鄭清然，則笑指自己每逢大賽都會緊張，幸有教練團隊和體院心理醫生的幫助，「我覺得不緊張不是好事，因為這代表不在意，可能會令我成績更差」。24歲的他直言出戰奧運是成長的里程碑，亦盼一改「蝦碌」本色，好好準備巴黎奧運。

奧運iQFOiL項目將於7月28日至8月2日舉行，鄭清然昨晚已飛返馬賽訓練，馬君正亦會於下周二飛到當地作最後準備。