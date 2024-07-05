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2024年7月5日星期五
葡萄牙撼法國 爭闖歐國盃4強 C朗麥巴比齊陷低潮 老幼球王力爭「士哥」
西班牙硬碰德國 祖斯盧放話：結束卻奧斯生涯
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體壇快訊：理文今夏首簽 周子謙來投
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【明報專訊】（請看附圖）
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