葡萄牙撼法國 爭闖歐國盃4強 C朗麥巴比齊陷低潮 老幼球王力爭「士哥」

1984和2000年歐國盃盟主法國隊，今屆4戰只入3球，分別是隊長基利安麥巴比以一記12碼結束兩度參賽的入球荒，以及來自敵軍兩個烏龍波；換言之，「高盧雄雞」未曾在陣地戰中破門，亦令被視為準球王的麥巴比尷尬不已，須知歐國盃前已落實以自由身加盟皇家馬德里的他，迄今國際賽上陣82次入48球，其中包括兩屆世界盃豪取12球；球會級賽事則披甲380次斬獲287球，當中歐聯披甲73次獨取48球。

麥巴比國際賽錦標獨欠歐國盃

麥巴比今屆分組賽首戰挫奧地利隊期間鼻骨骨折，次輪鬥荷蘭隊避戰，至尾輪戴面罩復出只能助法國打和波蘭隊，之後在16強淘汰比利時隊亦踢足但「食白果」，他說：「我並不希望經歷這些，但我在這裏的目標就是幫助球隊取得成功。歐國盃是我唯一未到手的國際大賽錦標，它是我的目標。」

對比於麥巴比的爭標之路來日方長，8年前率領葡萄牙隊首奪歐國盃的「喼頓」C朗，今屆卻成最後探戈，他本屆賽事迄今諸事不順，連續4次掛帥累計攻門達20次卻無「士哥」，而連同2022年世盃最後4仗助陣，其在國際大賽「食白果」已增至8場，疑因此令在國際賽上陣211次入130球的他也難抵巨大壓力，這可從16強對斯洛文尼亞隊為加時操刀12碼「宴客」後自責痛哭已可見一斑，而隊友左閘紐奴文迪斯則安慰道：「C朗是不用太在意的。我們是一支團隊，團結就是力量。」

有聲音要求馬天尼斯棄用C朗

然而，近日有不少球迷聲音要求葡軍主帥馬天尼斯棄用C朗，事關隊內前鋒迪亞高祖達、祖奧菲歷斯、干卡路拉莫斯、拉菲爾利亞奧、中場般奴費南迪斯及貝拿度施華也擅攻門，而且可令球隊戰術更多元化。

法國中場拉比奧特停賽

軍情方面，葡軍此役可「夫添」作賽，法國則有中場大將拉比奧特停賽，其位置勢由卡馬雲加取代，與尼高路簡迪及皇馬隊友曹亞文尼瞻前顧後。今次是兩軍歷來第5次在歐國盃交手，法國分別在1984年和2000年4強賽勝出及最終封王，卻在2016年的決賽激戰至加時告負失落冠軍，而最近1次是在3年前的分組賽言和收場。