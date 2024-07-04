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體育

體壇快訊：謝佩婷確認4戰殘奧馬術

【明報專訊】香港賽馬會殘疾人馬術隊成員謝佩婷，昨獲香港殘疾人奧委會及中國香港馬術總會確認，將夥拍馬匹Baxo代表中國香港參加8月底起舉行的巴黎殘奧馬術盛裝舞步個人項目，亦是她繼倫敦、里約熱內盧及東京後第4次出戰殘奧。杭州亞運銅牌得主何苑欣亦會加入團隊支援。

王楚欽孫穎莎列巴奧頭號種子

國際乒聯昨公布最新世界排名，同時落實巴黎奧運本月27日開賽的乒乓男、女單前列種子。國家隊的王楚欽與樊振東，聯同法國的菲歷斯列布倫和巴西的卡杜朗奴，分列男單前4名；女單方面，國家隊的孫穎莎與陳夢穩守前二，日本球手早田希娜緊隨第3。

斯國巴奧資格賽負克國

國際籃聯（FIBA）巴黎奧運男籃資格賽希臘站昨上演，斯洛文尼亞隊雖有星將盧卡當錫交出「大三元」26分、11個籃板及10次助攻，但難阻球隊以92：108爆冷不敵由沙域及蘇巴錫領軍的克羅地亞隊，在A組暫得一敗。

金牛6將得分上雙挫河南

全國男子籃球聯賽（NBL）昨晚續演，香港金牛有6名球員得分達雙位數，當中華將劉傳興貢獻「雙雙」的14分及13個籃板，以及外援多明尼克鍾斯交出全隊最高的20分、佐敦獲加及奧利華分別得19分，最終領軍作客以109：87擊敗河南賒店老酒，重返勝軌，並在常規賽暫得7勝1負。金牛明晚7時半將重返修頓室內場，迎戰有港將吳松峻效力的石家莊翔藍。

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