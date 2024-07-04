張心悅向何詩蓓取經 冀放下壓力初戰奧運

下月戰200背 盼尋回去年佳態

年僅17歲的張心悅去年4月游出2分10.35秒達200米背泳奧運A標，成為今屆港隊最年輕奧運代表，她笑言離奧運開幕日子愈來愈近，心情也倍感興奮。不過她今年內未有突破而感到壓力，「成績不進反退未能再游出PB（個人最佳成績），都會給自己壓力」，她說這一年主要增強有氧表現和力量，期望縮窄與列強差距。

張心悅透露曾向東京奧運摘銀的「女飛魚」何詩蓓取經，對方的建議令她有所反思，「她對我說最沒有壓力就可游到最好，其實我在A標那一槍只想搏命游到最好，結果真的做到，希望可找回那時狀態」。巴黎奧運女子200米背泳初賽將於8月1日舉行，張心悅享受比賽之餘，亦期望盡力游到最好。

另外，張心悅透露自小渴望到巴黎觀光，對在此上演奧運「地標」戰感高興，又期望有空餘時間到艾菲爾鐵塔及羅浮宮等觀光。韓國人氣男團防彈少年團（BTS）的成員Jin（金碩珍）將任奧運火炬手，作為粉絲的張心悅對此也感到興奮。