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體育

巴西賽和哥國次名出線 美洲盃8強撼烏拉圭 雲尼斯奧斯停賽

【明報專訊】美洲國家盃9屆冠軍巴西隊，昨在D組尾輪1：1打和哥倫比亞隊，賽後3戰得5分，只能次名出線8強，對手是分組賽火力最強的C組一哥烏拉圭隊。更甚是「森巴兵團」球星翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞累計領兩黃需停賽，令教練杜利華預言下仗定是硬仗。

巴西隊D組首戰與哥斯達黎加隊互交白卷，次輪大勝巴拉圭隊4：1，昨早若挫兩連捷的哥倫比亞隊，便能以1分反壓對方首名出線，然而開賽7分鐘已有雲尼斯奧斯祖利亞因侵犯哥軍中場占士洛迪古斯領黃，累計兩黃下篤定下仗停賽。占士洛迪古斯之後主射罰球擦楣頂而出。12分鐘，巴西藉翼鋒拉芬夏比洛尼主射罰球破網打開紀錄。哥軍其後有守將達雲臣山齊士頭槌建功但因越位在先「食詐糊」，但隊友右閘丹尼爾蒙路斯仍於完半場前射入扳平。

兩軍下半場接戰互有攻守，其間巴西先後調入中場安達斯彭利拿、杜格拉斯雷斯及17歲新星鋒將安迪歷等，卻始終未能改寫賽果，終只能與哥軍各一言和，下周日將要跟在C組3戰全勝入9球的「入球王」烏拉圭隊爭入4強。今年1月才成為巴西隊主帥的杜利華承認，雲尼斯奧斯停賽會帶來負面影響，「對15屆冠軍烏拉圭會是惡鬥。不幸地，己隊已缺少傷兵尼馬多時，當再有主力缺陣時，其他國腳就須挺身而出」。杜利華又回應球隊3戰僅1勝是差強人意，「但這是任何重建球隊必經階段，就像由A至F之間，必須有英文字母B一樣。我希望巴西隊能夠繼續成長」。哥倫比亞則3戰7分成D組榜首，8強將鬥巴拿馬隊。

阿根廷8強鬥厄軍 美斯勢復出掛帥

同組哥斯達黎加昨開賽7分鐘便領前兩球，最終以2：1挫於55分鐘追回一球的巴拉圭，賽後分別4分及0分排第3和4位攜手出局。美洲盃8強將於明早展開，打頭陣是衛冕之師阿根廷對厄瓜多爾隊，據報亦曾15次封王的「藍白兵團」，因傷避戰分組賽尾輪對秘魯隊的37歲球王美斯日前已復操，此役料可復出攻堅。另外，其國家隊前線拍檔祖利安艾華利斯、後衛奧達文迪及門將魯利昨入選巴黎奧運男足18人大軍。

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