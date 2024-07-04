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體育
2024年7月4日星期四
荷蘭土耳其上歐國盃8強尾班車 分挫羅馬尼亞奧地利 處下線下周日對壘爭入4強
今屆閃電式入球頻生 9烏龍球或重視後場組織影響
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【明報專訊】（請看附圖）
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荷蘭土耳其上歐國盃8強尾班車 分挫羅馬尼亞奧地利 處下線下周日對壘爭入4強
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