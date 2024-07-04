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體育

今屆閃電式入球頻生 9烏龍球或重視後場組織影響

【明報專訊】今屆歐國盃至今完成44場賽事已有9個烏龍球，亦不乏開賽突襲得手的閃電入球，如土耳其隊後衛美列迪美羅昨在16強開賽57秒建功，協助球隊2：1挫奧地利隊晉身8強，亦令歐國盃及世界盃淘汰賽階段歷來最快入球都來自土耳其球員。

歐國盃前6最快入球 今屆佔4個

2002年日韓世界盃季軍戰，土耳其名將射手哈根蘇古開賽僅11秒就攻破韓國隊大門，至今仍是世界盃最快入球紀錄。不過，美列迪美羅入球只是今屆第二快，皆因阿爾巴尼亞隊中場尼迪美巴拉美在B組首仗對意大利隊，開賽僅23秒勁射改寫歐國盃史上最快入球紀錄。

歐國盃歷來前6個最快入球今屆已佔4球，還有比利時隊中場泰利文斯E組次仗對羅馬尼亞隊74秒建功（第4快），以及格魯吉亞隊翼鋒基華拉斯基利亞F組尾輪對葡萄牙隊，開賽91秒快速反擊得手（第6快）。此外，今屆歐國盃已有9個烏龍球，16強佔兩個，分別為比利時隊中堅維頓漢對法國隊，以及西班牙隊中堅拿洛文特對格魯吉亞時，分別將對手射門及傳中撞入己隊龍門。8強仍未開始下，隨時超越上屆11個烏龍球的紀錄。有意大利傳媒分析今屆烏龍球頻生現象，認為比賽節奏加快、現今戰術體系演變，重視後場組織及前場逼搶成主因，導致防守球員以至門將在高壓下增加犯錯機會。

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