荷蘭土耳其上歐國盃8強尾班車 分挫羅馬尼亞奧地利 處下線下周日對壘爭入4強

加普傳射居功 入3球並列射手榜首位

荷蘭隊昨仗20分鐘先由前鋒加普接應中場沙維西蒙斯傳送，在左路抽射近柱得手，射入今屆第3球，與德國隊中場穆斯亞拿、格魯吉亞隊射手米卡達捷及斯洛伐克隊翼鋒艾雲舒蘭斯並列射手榜首位。橙軍半場領先1：0，加普換邊後63分鐘曾於混戰中快腳射入，但視像裁判（VAR）覆核後指越位改判無效。不過這名利物浦鋒將仍於83分鐘，傳中助攻予後備入替的唐耶爾馬倫撞射建功，後者再於補時3分鐘近門再下一城，成為今屆首個梅開二度球員，終以3：0輕取羅馬尼亞隊，睽違16年再闖歐國盃8強，亦成目前唯一仍未被淘汰的小組最佳第3名之一球隊。

荷蘭8強對手為同樣有球員梅開二度的土耳其隊，縱隊長查漢奴古及後衛艾卡耶甸同因累積黃牌停賽，仍憑後衛美列迪美羅開賽僅57秒，在角球攻勢把握對手解圍犯錯門前「執雞」建功，以及59分鐘再接應角球跳頂破網，首在國際賽梅開二度；奧地利隊於66分鐘同樣以角球攻勢，由隊長沙比薩長傳予史提芬普舒頭槌二傳，伏兵遠柱的基哥列舒治近門撞入追回一球。惟土耳其克服雨勢加劇等不利因素，頂住對手末段狂攻，包括門將梅特古洛克補時「神救」巴姆加特拿最後一擊頭槌，守住2：1勝果，兼報卻今年3月友賽作客慘敗1：6之仇。

土軍門將獲讚如哥頓賓士神救

奧地利隊今屆力壓法國及荷蘭成D組首名，主教練蘭歷克直言對16強止步感失望，認為若能夠戰至加時將會獲勝，更將古洛克完場前撲救，比喻為已故英格蘭傳奇門將哥頓賓士於1970年世界盃，飛身單手撲出已故球王比利離門6碼頭槌的「世紀撲救」，「我們踢了4場非常精彩及激烈的比賽，今場本來有足夠時間扳平比數，然而最困難地方，是土耳其有個哥頓賓士……」

今屆歐國盃8強全數誕生，周六凌晨先上演雲集4支傳統強隊的「死亡上線」兩仗，分別為全勝之師西班牙隊惡鬥東道主德國隊，以及葡萄牙隊硬撼法國隊，兩代球王基斯坦奴朗拿度（C朗）大戰基利安麥巴比成焦點所在；下線兩仗則下周日凌晨舉行，除了荷蘭對土耳其，還有今屆演出低迷的英格蘭隊將鬥另一「黑馬」瑞士隊。