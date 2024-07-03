湯臣簽獨行俠3年 結束勇士13年生涯 浪花兄弟拆伙

在2011年於NBA選秀會以首輪第11位加盟勇士的基利湯臣，效力13年間合共助球隊4奪總冠軍，個人亦5次入圍全明星及兩次年度最佳三隊，並曾在2016年的三分賽獲勝，現時他仍擁有多項聯盟紀錄，包括常規賽單節最高得分（37分）、常規賽單場射入最多三分球（14球），以及與勇士戰友史堤芬居里並列的單季季後賽射入最多三分球（98球）紀錄。

伙當錫艾榮組外線三巨頭

不過，湯臣近年備受傷患困擾下，表現早已大不如前，過去一季在季後附加賽被薩克拉門托帝王淘汰的賽事中，三分球更是10投0中，全場零得分而成為球迷口誅筆伐的對象。此前在勇士年薪高達3800萬美元（約3億港元）的他，今夏約滿後一直盛傳將不獲留用，而他早前亦被球迷發現其個人社交網已取消關注勇士的帳戶，並且刪除了過往隨勇士奪總冠軍的相片。結果這名外線射手據報終決定以自由身加盟獨行俠，並且簽下一紙3年總值5000萬美元的中產合約，伙拍盧卡當錫及艾榮組成外線「三巨頭」。

塔圖聯盟最貴合約續約綠軍

另外，在剛過去一屆協助波士頓塞爾特人奪得隊史第18座NBA總冠軍的26歲球星塔圖，昨據報已同意與「綠軍」續下一紙5年總值3.14億美元（約24.5億港元）的頂薪合約，超越隊友謝倫布朗去年創下的5年共2.85億美元（約22.3億港元）合約，刷新聯盟歷來最貴合約紀錄。