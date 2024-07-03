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2024年7月3日星期三
葡萄牙挫斯洛文尼亞 8強撼法國 C朗加時12碼宴客落淚 極刑戰首射中鵠自我救贖
BBC揶揄C朗射失12碼捱批 泰利轟可恥
藉敵衛維頓漢擺烏龍 法國小勝比利時出線
東道主美國連敗無緣8強 巴拿馬贏玻次名出線
李思穎佛羅倫斯賽捕捉賽封后 暫奪1金2銀
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湯臣簽獨行俠3年 結束勇士13年生涯 浪花兄弟拆伙
艾卡拉斯溫網首登場過關 偕史拿齊闖次圈
關於奧運：羅比夫棄戰巴黎奧運 拒以中立運動員身分出戰
體壇快訊：港乒亞青賽女團奪亞
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【明報專訊】（請看附圖）
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