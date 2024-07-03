藉敵衛維頓漢擺烏龍 法國小勝比利時出線

今屆全靠烏龍12碼 基沙文拒憂功力

法國昨仗取得主導，球星基利安麥巴比14分鐘禁區起腳高出；比利時24分鐘首次攻門，中場奇雲迪布尼直射罰球越過人牆急墜彈地，門將邁治蘭用腳擋出；法國前鋒馬古斯杜林34分鐘迎頂、中場曹亞文尼45分鐘勁射，均偏離目標，半場互無紀錄。

比利時換邊後曾把握法國中堅威廉沙列巴引球犯錯打反擊，惟翼鋒恩歷克卡拉斯高禁區內起腳時，被回防的法國左閘迪奧靴南迪斯奮勇剷走。比利時射手盧卡古昨仗苦無機會，71分鐘才獲得埋門被邁治蘭撲走。戰至85分鐘，「高盧雄雞」獲幸運之神眷顧打破缺口，後備入替的前鋒高路梅安尼門前轉身抽射，皮球「省」中比利時37歲老將維頓漢彈入網，亦是今屆第9個烏龍球，法國終小勝1：0，繼分組賽首仗對奧地利隊，第2次藉對手擺烏龍奠勝。法國中場尼高路簡迪刷新出戰歐國盃連續12場不敗紀錄。然而另一中場拉比奧特因累積兩面黃牌要在8強停賽。

對於球隊攻力疲弱，法國主帥迪甘斯說：「烏龍球也要有人射門才能造成，今屆賽事強度很高，沒有一場容易。我承認入球問題很棘手，希望不會成為球員往後賽事心理包袱」。他補充麥巴比仍在適應戴面罩，「這影響他在比賽的視野」。

比利時今屆16強止步，未能延續前兩屆都入8強的成績。33歲隊長迪布尼賽後稱，待放一個假期休息後，會好好考慮自己在國家隊的未來。當有在場傳媒再問及為何比利時「黃金一代」有眾多出色球員都未能贏得冠軍時，迪布尼發火回應道：「這段時期的法國、英格蘭、西班牙和德國都不是黃金一代嗎？」他隨即離開採訪區時還說「愚蠢！」