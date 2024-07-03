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體育

葡萄牙挫斯洛文尼亞 8強撼法國 C朗加時12碼宴客落淚 極刑戰首射中鵠自我救贖

【明報專訊】葡萄牙隊昨晨在歐洲國家盃16強對斯洛文尼亞隊，39歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）縱仍未「開齋」，在加時主射12碼更宴客失望流淚，惟他在互射12碼率先操刀完成自我救贖，加上門將迪奧高哥斯達連撲3球，激戰120分鐘以3：0淘汰對手，8強將要大戰法國隊。C朗賽後稱「最堅強的人也有脆弱時候」，但永不會說放棄，並確認這將是他最後一屆出戰歐國盃。

葡軍門將哥斯達連救3極刑居功

葡萄牙隊在F組以首名出線，16強面對C組3戰皆和不敗、小組最佳第3名之一的斯洛文尼亞隊。積極尋求今屆開齋球的C朗全場多達8次攻門，包括在33、54及71分鐘3次主射罰球，惟兩次高出及一次被斯洛文尼亞隊長門將奧比歷雙槌打出；斯軍21歲前鋒班捷文施斯高於62分鐘，半場用速度爆過比他年長20歲的老將中堅比比，但半單刀埋門卻一腳斜出。法定時間雙方踢成0：0，需加時再戰。

C朗確認最後一屆戰歐國盃

加時105分鐘出現戲劇性一幕，葡軍翼鋒迪亞高祖達盤扭入禁區被對方中堅杜古錫絆跌，球證直指12碼，C朗燙射右下角被奧比歷「捉到路」撲走。錯失打破僵局兼開齋良機的他，事後失望自責流淚，一眾隊友即送上安慰。斯軍教練基克其後因不滿判決投訴過激領紅被逐；施斯高於加時下半場再單刀失機，加時30分鐘續互交白卷，今屆首次互射12碼分勝負。斯洛文尼亞首3輪悉數被迪奧高哥斯達撲出；葡萄牙除了C朗首輪操刀命中，之後般奴費南迪斯和貝拿度施華皆射入，終直落3：0擊退對手，有驚無險晉身8強，周六凌晨將大戰法國隊，合演2016年決賽翻版。

C朗今屆4仗共有20次攻門及9次中龍，但仍未開齋；他亦繼2016年歐國盃及2018年世界盃後，生涯第3次在大賽決賽周射失12碼。賽後他說：「過去一年我未曾射失過12碼，但今次在球隊最需要時候射失。即使最堅強的人也會有脆弱時候，我很失望難過，但結果才最重要，我們晉級實至名歸」。他又稱正因射失，互射12碼更加要挺身而出，「我在國家隊踢了20年，必須承擔責任從不害怕挑戰，有時會做對、有時會做錯，但永不會聽到我說放棄」。不過年屆39歲的C朗同時亦確認，今屆將是最後一次出戰歐國盃決賽周。葡萄牙隊主帥馬天尼斯亦讚C朗，「他在互射12碼發揮關鍵作用，是團隊的勝利。他作為隊長，展示即使遇上困難亦不能放棄」。

另邊廂，首晉16強的斯洛文尼亞隊未能再進一步，該國的NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫，賽後在社交網送上鼓勵道：「抬起頭來，你們是最出色的！」

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