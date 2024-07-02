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體育

墨西哥隔3屆再小組出局 B組僅列第3 厄瓜多爾次名出線鬥阿根廷

【明報專訊】墨西哥隊昨在美洲國家盃B組末輪與厄瓜多爾隊互交白卷後同樣3戰得4分，惟因輸得失球差排第3而無緣晉身8強，自2015年後相隔3屆再於分組賽止步，而去年領軍揚威美洲金盃的主教練盧辛奴隨即面臨被炒危機。至於次名出線的厄軍則將與A組一哥衛冕之師阿根廷隊爭入4強。

墨西哥隊上周初在美洲盃B組首戰雖以1：0挫牙買加隊，卻有隊長防中艾臣奧馬艾華利斯觸傷腿筋，無緣今屆餘下賽事，球隊猶如群龍無首下，次輪以0：1不敵委內瑞拉隊，致使尾輪須挫厄瓜多爾隊才可出線，惟厄軍昨仗刻意死守，令墨西哥「老鼠拉龜」，加上補時5分鐘雖曾有鋒將古利姆馬天尼斯闖入禁區後倒地獲判12碼，但經視像裁判（VAR）介入後，球證推翻原判，令厄瓜多爾避過絕殺。兩軍終打和0：0及同得4分，墨軍因較差得失球而屈居B組第3黯然出局，也是這中美洲傳統球隊11次參賽以來，第3次在分組賽「畢業」，教練盧辛奴也隨即盛傳將被革職。

生死戰悶和厄軍 盧辛奴傳帥位危

身為墨軍名宿的盧辛奴，去年6月在球隊於中北美洲國家聯賽4強戰不敵美國隊後，暫代高卡被炒後的教職，並在1個月後領軍勇奪美洲金盃賽冠軍，其後正式「坐正」，但這次美洲盃出局勢令他烏紗不保，而45歲的他亦打定輸數，稱「我已無法掌握自己的未來」。同日委內瑞拉隊憑34歲老將前鋒荷西朗頓下半場取得今屆第2個入球，助球隊以3球淨勝3戰全敗的牙買加，並以全勝姿態獲首名出線8強，將碰A組次名加拿大隊。

巴西D組末輪鬥哥倫比亞爭出線

美洲盃明早同時舉行兩場D組末輪賽事，分別是兩戰得6分及已出線的榜首哥倫比亞隊對落後兩分居次的巴西隊，以及暫得1分排第3的哥斯達黎加隊對榜末零分的巴拉圭隊。巴西此役只要不敗便可出線，但爭首名則須取勝；惟哥軍有名將中場占士洛迪古斯、翼鋒路易斯迪亞斯及守將達雲山齊士等壓陣，恐令敵軍難遂願。

此外，效力阿士東維拉的「森巴兵」中場杜格拉斯雷斯已與祖雲達斯簽約至2029年，據報轉會費為4230萬鎊（約4.2億港元）。

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