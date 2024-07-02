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體育
2024年7月2日星期二
比寧咸當救世主 領英格蘭神奇晉級 倒掛金鈎扳平續命 卡尼加時頭槌助反勝斯洛伐克入8強
西班牙有驚無險淘汰格魯吉亞 8強大戰德國
荷蘭重整旗鼓鬥「黑馬」羅馬尼亞
奧地利將帥「第二主場」迎土耳其爭入8強
電視精選
墨西哥隔3屆再小組出局 B組僅列第3 厄瓜多爾次名出線鬥阿根廷
莎芭倫卡因傷棄溫網 麥維迪夫魯迪首圈過關
慈英約滿布力般 回巢傑志踢港超
關於奧運：麥卡芙蓮美選拔賽破女子400米欄世績入奧
體壇快訊：基斯保羅1年約投馬刺
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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比寧咸當救世主 領英格蘭神奇晉級 倒掛金鈎扳平續命 卡尼加時頭槌助反勝斯洛伐克入8強
西班牙有驚無險淘汰格魯吉亞 8強大戰德國
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