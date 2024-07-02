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體育

西班牙有驚無險淘汰格魯吉亞 8強大戰德國

【明報專訊】今屆歐洲國家盃唯一全勝之師西班牙隊，昨在16強面對黑馬格魯吉亞隊曾一度落後，惟完半場前憑中場洛迪卡斯簡迪扳平，換邊後再連轟3球反勝4：1，晉身8強將於周六大戰東道主德國隊。攻入今屆首球的21歲翼鋒尼高拉斯威廉斯稱，球隊逐步證明已返強隊之列，「若繼續發揮這種水準，有信心能擊敗德國隊」。

西班牙隊在B組3戰全勝兼一球不失首名出線，去年歐國盃外圍賽與格魯吉亞隊同組，曾作客大炒7：1，昨仗初段已圍攻，令分組賽「撲救王」門將馬馬達舒維利高飛低撲。不過西班牙全員壓上搶攻，在18分鐘卻被對手反擊得手，格魯吉亞球星「字母哥」基華拉斯基利亞衝前搶點，西班牙後衛拿洛文特受壓下「擺烏龍」，打破「狂牛軍團」今屆清白身。落後的西班牙39分鐘由洛迪禁區頂地波射破馬馬達舒維利十指關，完半場前追成1：1。

基華拉斯基利亞下半場初段趁西班牙門將烏尼西蒙未及奔回龍門，未過半場施展遠程炮僅斜出。大難不死的狂牛軍團隨即站穩陣腳，16歲翼鋒新星拉明耶馬51分鐘右路傳中予中場法比安彭拿頭槌頂入，反先2：1；75分鐘再由尼高拉斯威廉斯左路突入禁區狂抽網頂，以及後備入替的中場丹尼爾奧莫83分鐘埋齋，終大勝4：1，延續全勝強勢。

全場圍攻反勝4：1 36次攻門寫歷史

功臣威廉斯信已證返強隊之列

西班牙昨仗控球率達72%，全場圍攻下多達36次攻門及13次中龍，刷新歐國盃自1980年有統計以來單場攻門最多紀錄。主帥迪拉富安迪賽後豪言球隊理應大勝8：1或9：1，「球隊今屆表現已贏得各界認可，下仗對德國隊像世界盃決賽，我們要保持這股氣勢應戰」。

格魯吉亞隊結束初戰歐國盃決賽周的神奇之旅。主帥沙洛為麾下表現感自豪，「我們會努力再次晉身決賽周，讓格魯吉亞球迷再於大賽高唱國歌」。後衛高祖萊舒維利期望球隊今屆表現，可推動新一代格魯吉亞球員成長。

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