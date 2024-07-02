比寧咸當救世主 領英格蘭神奇晉級 倒掛金鈎扳平續命 卡尼加時頭槌助反勝斯洛伐克入8強

英格蘭在歐國盃C組首名出線但3仗表現為人詬病，領隊修夫基昨起用曼聯19歲小將明奈出任正選，捷比亞克服傷患續任左閘。斯洛伐克上半場靠反擊攻勢威脅更大，並於25分鐘先開紀錄，史達歷傳予翼鋒艾雲舒蘭斯入楔禁區快腳射入，是後者今屆第3球，與德國隊中場穆斯亞拿與格魯吉亞隊射手米卡達捷並列射手榜首位。

距出局邊緣 比寧咸自信關鍵時候挺身而出

與瑞士爭入4強 修夫基：還未準備回家

半場落後一球的英格蘭，50分鐘曾把皮球送入網，捷比亞橫傳予菲爾科頓門前撞入，但視像裁判（VAR）覆核指科頓越位而判無效。英軍尾段連番狂攻，哈利卡尼77分鐘接應罰球頂斜，中場迪格蘭賴斯4分鐘後遠射中柱彈出。戰至補時5分鐘才戲劇性扳平，基爾獲加擲界外球入禁區，中堅馬克古希頭槌頂後，比寧咸禁區內施展倒掛破網，助英軍法定時間最後一刻扳平1：1，需加時30分鐘。

「三獅軍團」完場前換入艾雲東尼今屆首次上陣，此調動於加時1分鐘立竿見影，這名賓福特中鋒將另一後備兵的伊比爾治伊斯「撻Q」射門銅頭二傳，造就卡尼近門衝前頂入反超前一球，是這名拜仁慕尼黑射手今屆第2球。英軍最終守住2：1勝果驚險晉身8強，下周日將面對淘汰衛冕之師意大利隊的瑞士隊。

比寧咸首仗對塞爾維亞隊入球後，之後兩場分組賽被批表現沉寂，昨即在最後關頭做救世主射入金球扳平，令球隊得以加時反勝。這名皇家馬德里球星賽後稱，以這入球回應外界批評，「我們離出局只差30秒，感覺就像辜負了英格蘭。過去一周要讓負能量遠離訓練場很困難，這仗我們展現英格蘭隊此前缺少的個性。不管別人怎樣說，我知道自己在關鍵時刻能做到甚麼，今季我為皇家馬德里做到，以前在英格蘭隊也做到。很高興今場能幫助球隊，以此回應外界批評讓我感覺很好」。英格蘭主帥修夫基在賽後記者會稱：「我還未準備回家，球員們也有同樣感覺。球隊現在十分團結，在今屆比賽過程逐步改善問題」。卡尼與科頓賽後均在社交網稱「永不放棄」。

斯洛伐克守將失落 漢斯高：如匕首刺心

斯洛伐克隊後衛大衛漢斯高形容比寧咸扳平的一球如「一把匕首刺入心臟」般痛苦；隊長史堅尼亞也稱難以找到言詞形容這結果，「我們本來準備改寫斯洛伐克足球歷史，不幸事情最終走向另一方向，比賽最後一分鐘失波真的很痛苦，不過從今開始球隊會變得更強」。

（16強戰報）