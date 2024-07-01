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體育

體壇快訊：港乒公布巴奧名單 杜凱琹爭3項

【明報專訊】中國香港乒乓球代表隊昨落實征戰巴黎奧運名單，其中杜凱琹將三線作戰，除與朱成竹分途出戰女單外，亦會聯同對方加上李皓晴及後備的吳詠琳，在女子團體賽力爭繼上屆摘銅後再登頒獎台；她亦會與將戰男單的黃鎮廷，合力出戰混雙爭佳績。

港壁亞青賽奪1金2銀2銅

一連5日的壁球亞青賽日前於巴基斯坦煞科，港隊最終以1金2銀2銅佳績收官。其中女子U17頭號種子的鄺恩琳在女單戰至決賽以局數3：1反勝港隊隊友鄧凱琳封后，包辦冠、亞軍。至於女子U15的盧沛言則戰至決賽以局數0：3不敵馬來西亞隊好手摘銀。

溫網開鑼 艾卡拉斯亮相

溫布頓網球錦標賽今於英國倫敦展開正賽首圈，其中衛冕男單的21歲西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯將於首日亮相，面對同齡的愛沙尼亞籍球手馬克拉亞；22歲意籍「世一」史拿則遇32歲德籍老將漢夫曼。至於26歲白俄籍世界二姐莎芭倫卡，將於同日的女單首擊鬥31歲美籍球手碧達絲。

韋斯塔本爆胎失冠 羅素奧站封王

世界一級方程式（F1）奧地利站正賽，紅牛車隊星將韋斯塔本在領先大半場下，因與麥拿侖的諾利斯爭逐時相撞後爆胎，入維修站換胎後僅得第5，諾利斯則壞車退賽；最終平治的羅素漁人得利封王，亞、季為皮亞斯齊及辛斯。另在排位賽涉不當言論的VCARB車手角田裕毅，昨被賽會罰款4萬歐元（約33.5萬港元），他在正賽以第14完賽。

金牛負長沙灣田勇勝嘗首敗

全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽，香港金牛昨晚征戰長沙灣田勇勝，雙方早前曾在港交手，當時金牛在主場獲勝，惟是役球隊在外線低迷，三分球命中率不足三成，終以88：99吞敗，開季首嘗敗績，但仍以6勝1負續居榜首。

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