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體育

阿根廷食魯 全勝闖8強 馬天尼斯擔正起孖 美斯缺陣無損鋒力

【明報專訊】衛冕之師阿根廷隊昨在美洲國家盃A組末輪賽前已篤定首名出線，即使有球王美斯缺陣亦無損戰力，藉前鋒拿達路馬天尼斯梅開二度，以2：0打敗秘魯隊，3戰全勝不失一球下強勢迎接8強賽。同組首次參賽的加拿大隊與上半場已少踢1人的兩屆冠軍智利隊互交白卷後，得以次名晉級，反觀智利則黯然出局。

阿根廷隊在美洲盃A組首兩戰向加拿大和智利隊派蛋後，肯定以首名晉級，昨面對兩戰得1分的秘魯隊，雖有37歲隊長美斯因大腿受傷避戰及主教練史卡朗尼停賽，但仍憑首任正選的拿達路馬天尼斯分別於47和86分鐘破門，以2：0勝出，確保「藍白兵團」取得分組賽3戰全勝完美佳績，8強將鬥B組次席球隊。

加拿大壓智利出線 山齊士為出局致歉

未計今早B組牙買加對委內瑞拉隊及墨西哥對厄瓜多爾隊的賽果，馬天尼斯暫以4球領前射手榜。已連續4場國際賽建功的他賽後說：「秘魯上半場刻意死守令我們不好過，但己隊終打開紀錄及改變戰局。」26歲的他兩年前雖是助阿根廷三奪世界盃的國腳，但當日卻備受批評，這名國際米蘭箭頭說：「當我每次穿起這件戰衣，便會享受每課操練和球隊會議。」

同組智利開賽27分鐘便有左閘加比爾蘇亞素被逐，最終只能逼和加拿大0：0，賽後3戰「食白果」只得兩分排第3緣盡8強，賽後帶領球隊連續在2015和16年揚威美洲盃的35歲鋒將阿歷斯山齊士說：「沒有藉口，一個紅牌主宰了比賽。我為國家隊出局向國民致歉，但球隊將為打入2026年世界盃決賽周奮戰。」至於首次出席美洲盃的加拿大以名出線後，將與篤定是B組一哥的委內瑞拉隊爭入4強。

美洲盃將於明早舉行榜尾玻利維亞隊對第3位巴拿馬隊，以及已出線的榜首烏拉圭隊作客次席東道主美國隊。「花旗兵」此役不容有失，事關競爭對手巴拿馬的士氣料勝出線無望的玻利維亞，而上仗爆冷負巴拿馬領紅的翼鋒添莫菲韋亞被罰停賽兩場，攻力勢必受損。

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