德國贈丹麥兩蛋 近5屆4闖8強

安達臣功臣變罪人 稱VAR矯枉過正

雙方昨戰至35分鐘因球場上空雷電交加兼落大雨及冰雹，結果暫停近半小時後才續戰。半場互交白卷後，丹麥隊於48分鐘有後衛佐基姆安達臣後上混戰中射入，但助攻的隊友湯馬士迪蘭尼被VAR判鞋尖越位而「食詐糊」；這名28歲英超水晶宮後衛1分鐘後隨即防守對手傳中犯手球，主球證奧利華審視VAR後判12碼，德軍由前鋒夏維斯於53分鐘操刀擦柱入網打破僵局。67分鐘，德國再由翼鋒穆斯亞拿接應長傳突破單刀射遠柱入網再下一城，終以2：0淘汰丹麥。

「日耳曼軍團」主帥拿高斯文賽後雖獲外界稱讚在雷雨停頓後踢法更直接及加強防守站位，令球隊獲勝而回，但他卻認為麾下「頭25分鐘無懈可擊，是本屆至今表現最好的時間」，並為球隊持續進步及保清白身感自豪。

丹麥隊方面，主帥賀文特則為出局感失望，但認為球隊近年表現與勁旅已愈來愈接近，期望未來能像近年的克羅地亞隊一樣能在大賽製造驚喜。至於安達臣則慨嘆自己的連環不幸事件道：「我不認為這是大家想要VAR的原因，這種毫釐之差是矯枉過正；手球判罰方式我亦難以認同。」