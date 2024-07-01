明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

意大利16強負瑞士衛冕夢碎 史巴列堤為備戰失當承責 意足總力撐留任

【明報專訊】歐洲國家盃16強昨晨開戰，衛冕之師意大利隊在正選陣容大變下以0：2不敵瑞士隊，亦是連續3屆衛冕球隊在此階段止步。賽後主帥史巴列堤為備戰失當承責，但認為重整球隊需時，而他亦獲意大利足總力撐，並證實對方將續履行原定至2026年世界盃後才到期的合約；至於是役傳射居功的瑞士翼鋒魯賓華加斯則期望球隊可走得更遠，挑戰打破隊史在大賽最多只踢入8強的紀錄。

意軍大變陣 艾沙拉維久疏戰陣下掛帥

意大利隊昨與分組賽末輪逼和克羅地亞隊有多達6個正選變動，上仗貢獻助攻的後衛卡拉科利累積黃牌停賽、左閘費達歷高迪馬高未及傷癒，將3中堅改回4後衛陣式，由基安盧卡文仙尼與巴斯東尼鎮守中路，達美安任左閘；前線除施卡馬卡與費達歷高基艾沙，左翼改用大半年未在國際賽上陣的艾沙拉維；瑞士隊正選有5名意甲兵，國際米蘭門將恩尼森馬把關，面對尼高路巴列拿等3名球會隊友；另有3人效力博洛尼亞包括中場費奧拿，以及在分組賽有入球的翼鋒丹尼杜耶與中場艾比斯查。

結果意大利是役不但攻勢欠銳，瑞士更成為主導形勢一方，雖然意軍隊長、門將基安盧基當拿隆馬早此仗連番撲救，但仍未能力挽狂瀾，並先於36分鐘由華加斯助攻予中場費奧拿先開紀錄，再於下半場不足1分鐘由華加斯藉突擊再下一城，最終意大利以0：2不敵瑞士，衛冕之路告一段落。而瑞士連續兩屆入歐國盃8強之餘，繼上屆世盃外圍賽分組賽力壓意大利出線，令對方要轉戰附加賽而出局後，今次再當「攔路虎」。

華加斯獻傳射 盼瑞士走更遠

賽後史巴列堤表示：「對手的表現無疑比己隊佳，他們更值得晉級。我們這仗踢不出自己的節奏，控球也做得不好。這些我也有責任，賽前操練我並沒給太大壓力麾下，只希望他們保留力氣在比賽上，且戰術改進亦做得不足，若以這樣的表現，面對任何對手都會落入下風。」不過他又認為重整球隊需時，「其他主帥可能已領軍超過30場，但我只有10場，重整球隊需要的是時間，無論人腳及戰術都要時間去磨合，這是己隊今屆的劣勢」。

至於是役傳射居功獲膺全場最佳的瑞士鋒將華加斯，則形容勝利是來自於己隊由開賽第一秒起已全力拚盡，「絕對得來不易但實至名歸」。這是瑞士繼上屆後，歷來第2次躋身歐國盃8強，而世界盃亦只曾在參賽隊數只有16隊的1934、1938及1954年踢入8強，對此華加斯亦不諱言：「瑞士不常踢入大賽更後階段，4強更是前所未有，這將是我們的夢想。」

瑞士主帥耶堅亦謂：「這勝仗證明球隊走在正確道路上，我們在德國及意大利隊身上的表現也令大家知道，這支瑞士隊有力與任何強隊匹敵。」

上 / 下一篇新聞