意大利16強負瑞士衛冕夢碎 史巴列堤為備戰失當承責 意足總力撐留任

意軍大變陣 艾沙拉維久疏戰陣下掛帥

意大利隊昨與分組賽末輪逼和克羅地亞隊有多達6個正選變動，上仗貢獻助攻的後衛卡拉科利累積黃牌停賽、左閘費達歷高迪馬高未及傷癒，將3中堅改回4後衛陣式，由基安盧卡文仙尼與巴斯東尼鎮守中路，達美安任左閘；前線除施卡馬卡與費達歷高基艾沙，左翼改用大半年未在國際賽上陣的艾沙拉維；瑞士隊正選有5名意甲兵，國際米蘭門將恩尼森馬把關，面對尼高路巴列拿等3名球會隊友；另有3人效力博洛尼亞包括中場費奧拿，以及在分組賽有入球的翼鋒丹尼杜耶與中場艾比斯查。

結果意大利是役不但攻勢欠銳，瑞士更成為主導形勢一方，雖然意軍隊長、門將基安盧基當拿隆馬早此仗連番撲救，但仍未能力挽狂瀾，並先於36分鐘由華加斯助攻予中場費奧拿先開紀錄，再於下半場不足1分鐘由華加斯藉突擊再下一城，最終意大利以0：2不敵瑞士，衛冕之路告一段落。而瑞士連續兩屆入歐國盃8強之餘，繼上屆世盃外圍賽分組賽力壓意大利出線，令對方要轉戰附加賽而出局後，今次再當「攔路虎」。

華加斯獻傳射 盼瑞士走更遠

賽後史巴列堤表示：「對手的表現無疑比己隊佳，他們更值得晉級。我們這仗踢不出自己的節奏，控球也做得不好。這些我也有責任，賽前操練我並沒給太大壓力麾下，只希望他們保留力氣在比賽上，且戰術改進亦做得不足，若以這樣的表現，面對任何對手都會落入下風。」不過他又認為重整球隊需時，「其他主帥可能已領軍超過30場，但我只有10場，重整球隊需要的是時間，無論人腳及戰術都要時間去磨合，這是己隊今屆的劣勢」。

至於是役傳射居功獲膺全場最佳的瑞士鋒將華加斯，則形容勝利是來自於己隊由開賽第一秒起已全力拚盡，「絕對得來不易但實至名歸」。這是瑞士繼上屆後，歷來第2次躋身歐國盃8強，而世界盃亦只曾在參賽隊數只有16隊的1934、1938及1954年踢入8強，對此華加斯亦不諱言：「瑞士不常踢入大賽更後階段，4強更是前所未有，這將是我們的夢想。」

瑞士主帥耶堅亦謂：「這勝仗證明球隊走在正確道路上，我們在德國及意大利隊身上的表現也令大家知道，這支瑞士隊有力與任何強隊匹敵。」