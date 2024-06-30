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2024年6月30日星期日
格魯吉亞頑抗西班牙圖再創歷史 撲救王馬馬達舒維利擋西甲兵進襲 「藉堅韌的心戰鬥到最後」
英格蘭鬥斯洛伐克恐再鬧左閘荒 安斯干沙候命上陣
梁志榮離任 鮑家耀來季掌北區
大衛穆卡隨籃網戰夏季聯賽 續爭機會投NBA
維拉落實今夏第二簽 荷蘭左閘馬特臣落車來投
電視精選
巴西開齋大勝10人巴拉圭 雲尼斯奧斯起孖 杜利華讚近乎完美
韋少雙喜臨門 贏奧站衝刺賽排位賽
關於奧運：大溪地協辦巴奧衝浪 刷與主辦城市最遠紀錄
體壇快訊：中國女排公布征奧名單
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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