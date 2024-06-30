大衛穆卡隨籃網戰夏季聯賽 續爭機會投NBA

在香港土生土長的穆卡，上季代表布魯克林籃網附屬隊的G-League球隊長島籃網，在3場季後賽平均交出8.7分、8.3個籃板及2次封阻。他早前宣布參加今屆NBA選秀會，惜經過兩輪後未獲青睞，但其經理人公司透露，他將代表布魯克林籃網參加下月中在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽，繼續爭取機會加入NBA。至於同樣落選的21歲中國籍前鋒崔永熙，已與波特蘭拓荒者簽下臨時合約（Exhibit 10），將隨隊征戰夏季聯賽，並參加新賽季的訓練營。

騎士委艾堅遜任新帥

上季東岸常規賽排第4的克里夫蘭騎士昨晨宣布，委任前金州勇士助理教練的堅尼艾堅遜擔任新帥。另外，亞特蘭大老鷹據報將主將迪桑堤梅利交易至新奧爾良塘鵝，換來戴臣丹尼斯、拉利蘭斯、EJ李度爾和兩個首輪選秀權。

至於美國男籃將於下月6至8日在拉斯維加斯舉行訓練營，以備戰巴黎奧運，球隊昨亦公布陪練隊15人名單，當中除了多名NBA球員外，還包括年僅17歲的費拉格（Cooper Flagg），也是名單上唯一的大學球員。