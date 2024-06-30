英格蘭鬥斯洛伐克恐再鬧左閘荒 安斯干沙候命上陣

梳爾狀態成疑 捷比亞分組賽忍痛披甲

英軍今屆26人名單中，僅選入勞基梳爾一名左閘球員，惟該名有傷在身的曼聯後衛，上仗0：0賽和斯洛文尼亞隊才傷癒重返後備名單，比賽狀態成疑。分組賽3仗客串左閘的捷比亞，據報在歐國盃期間受小腿傷勢影響，一直忍痛上陣，前日更未現身操練惹起猜測。這名紐卡素右閘昨已重投訓練，然而據英國《天空體育》報道，修夫基已制定後備方案，若捷比亞今仗不能上陣，將由同慣用右腳的安斯干沙頂上。

對於三獅面臨左閘荒，該隊名宿伊恩胡禮日前提倡應由慣用左腳的右翼布卡約沙卡客串，但建議未獲該名阿仙奴後輩接納，沙卡說：「我在右路感到更舒適，不時利用更強的左腳走入中路，與隊友傳球配合或施射；這是我發揮最好的時候，故此也是我的最佳位置。」

三獅縱在C組1勝2和首名出線，但修夫基3仗用人調度也為球迷所詬病。19歲中場明奈上仗下半場後備入替展現活力，修夫基急需求變下，料這名曼聯小將此戰將力壓干拿加歷查擔正。至於日前曾離開大軍返英伴女友誕子的菲爾科頓，已歸隊重投操練，料續任正選。

另邊廂，斯洛伐克隊繼2016年再次亮相歐國盃16強，該隊隊長中堅史堅尼亞賽前放話，形容英軍「目前不在最佳狀態」，球隊有望藉此創造驚喜，「英軍陣容粒粒皆星，但看過他們分組賽片段，發揮未算最佳。只要我們如外圍賽及分組賽般團結，絕對有機會打敗他們」。