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體育

格魯吉亞頑抗西班牙圖再創歷史 撲救王馬馬達舒維利擋西甲兵進襲 「藉堅韌的心戰鬥到最後」

【明報專訊】今屆歐洲國家盃分組賽唯一全勝之師的西班牙隊，明晨3時在16強面對今屆驚喜之師格魯吉亞隊，後者將由分組賽「撲救王」的華倫西亞門將馬馬達舒維利，率領防線抵禦「鬥牛軍」的西甲兵進襲，力圖再創歷史，「格魯吉亞只是一個小國，但是我們有顆堅韌的心，能夠與任何對手戰鬥到最後」。

今屆分組賽21次撲救冠絕群雄

格魯吉亞隊今屆首戰歐國盃決賽周，藉勝和負各一得4分成小組最佳第3名之一，歷史性首闖16強。這支世界排名74位的東歐小國，在16強屬排名最低一隊，大軍26名球員中有10名「舒維利」，是格魯吉亞常見的姓氏之一，當中出線功臣必然數到馬馬達舒維利，這名身高達1.99米的23歲門將，在F組3場分組賽被攻門多達71次及25次中龍下，共作出21次撲救，數據冠絕群雄，令「十字軍」只失4球，難怪已獲不少歐洲列強垂青。

跑動王法比安獲選分組賽最佳陣容

效力華倫西亞3季上陣剛好100場的他，一直為這支西甲球會正選把關，今仗面對西班牙將會遇上艾華路莫拉達、尼高拉斯威廉斯及拉明耶馬等已在西甲交手過的鋒將。馬馬達舒維利因而賽前受到眾多西班牙傳媒追訪，他說：「西班牙是今屆奪冠最大熱門，相比格魯吉亞只是一個小國，但是我們有顆堅韌的心，能夠與任何對手戰鬥到最後。球隊必須做好防守，把握反擊機會爭取入球」。他又點名稱讚西班牙門將烏尼西蒙是今季西甲最佳門將，但亦提及星級隊友基華拉斯基利亞「比任何一個西班牙隊球員都強」。據日前報道，格魯吉亞若再爆冷晉身8強，將獲該國前總理兼首富伊萬尼什維利，加碼出線獎金雙倍至約1000萬歐元（約8370萬港元）。

西班牙隊是今屆分組賽唯一3戰全勝兼零失球的球隊，面對有意大利及克羅地亞隊的「死亡B組」能夠首名突圍而出之餘，在尾輪小勝阿爾巴尼亞隊更輪換了10名正選，兼比格軍有更多時間養精蓄銳備戰。除了防線穩固，中場法比安彭拿亦功不可沒，這名28歲巴黎聖日耳門（PSG）球星在球場覆蓋範圍甚大，跑動量屬隊中最多，為「鬥牛軍」做好攻守串連，且已攻入1球及交出1次助攻，令他獲多個體育傳媒均評選列入分組賽最佳陣容，與德國隊中場大師卻奧斯看齊。

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