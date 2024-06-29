男重港隊亞洲賽凱旋 何瑋桁吳浩天喜兌諾「決賽見」

何瑋桁和吳浩天在亞洲賽4強賽前說好「決賽見」及兌現承諾，將亞洲最高水平的賽事，變成像香港公開賽般。何瑋桁不諱言過往較多中、日、韓、哈蕯克籍劍手包辦決賽席位，從未想過兩名港將可會師決賽，吳浩天補充：「以前說『決賽見』，大多是為彼此打氣性質，沒想過真的做到，感覺很神奇。」

兩人除了在個人賽穿金戴銀，更伙方凱申及吳霆騫在團體賽摘銅，他們直言賽前於哈薩克集訓見效，吳浩天稱該段時間可專注劍擊兼獲充足休息，何瑋桁則認為高強度有助備戰，「哈薩克隊劍手高度和力量俱備，每日密集式對打提高我的對抗性，有助適應國際賽的強度，比賽時更有信心」。

挾亞洲冠軍身分出戰巴黎奧運，何瑋桁坦言感到鼓舞，他又透露男重港隊會邀請外隊到體院一同練習備戰，男重港隊亦會在7月23日起程到巴黎適應時差。兩人不忘感激昔日師兄、現今教練的陸昶名，稱對方不斷於場內外都強調港將有能力，只待一個時機證明自己，「男重整隊人都有進步，希望我們未來能在國際舞台走得更遠」。