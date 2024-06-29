劍神背後男人 率隊衣錦還鄉 領張家朗陳諾思征巴黎 教練Greg：只想再讓香港驕傲

文：許嘉明、圖：鄧宗弘

Greg在2018年底出任香港花劍隊主教練一職後，港隊成績出現飛躍進步，包括「劍神」張家朗在2021年東京奧運歷史性勇奪金牌，接連創下香港劍擊史上各項佳績，包括世界第一、世界盃冠軍、大獎賽冠軍、成都世大運金牌及杭州亞運金牌等；隊友蔡俊彥也不讓專美，於多項國際賽刷新生涯最佳成績，衝擊頒獎台。男花港隊亦於2023年世界賽贏得隊史首銅，並於今年5月世界盃歷史性主場封王；女花港隊即使成績上不及男花耀眼，但表現同樣穩步上揚。

敬業成哲學 信快樂為成功之道

一班港將先後大讚Greg為團隊注入活力及信心，而「敬業樂業」正是其執教哲學，他在練習中加入球類活動及其他交叉訓練，期望港將能視打劍為樂事，「我來香港之後，改變港隊一些訓練方式，我想透過練習品質去改變訓練量，希望所有運動員每天都是快樂，因為這才是成功之道。你需要熱愛自己正在做的事情，才能在競爭中取得成功」。

不過，運動員生涯難免遇上低潮，繼而陷入自我懷疑的漩渦，而教練正需要此時扶他一把，助對方走過難關。Greg透露張家朗在東京奧運個人賽奪冠前，一度覺得自己快要失去打劍的天賦，但他認為一切高低起伏也是運動員的必經階段，「即使你很辛苦、很累、會懷疑自己，但你在旅途上跌倒，還是要盡快找到一條往上爬的路。世界各地運動員的生涯不會一帆風順，但我的目標是向他們展示，你總有方法取得成功」。

盼男花世盃封王啟發港隊劍手

即使執教履歷亮眼，但Greg從不自滿，也渴望追求更多、讓港隊變得強大──不只是花劍，而是不論任何劍種，也有能力揚威國際賽場，「當你在香港世界盃（團體賽）看到梁千雨、張家朗和蔡俊彥勝出，這感覺實在太美妙，但我更想它帶給每位劍手同樣啟發，我希望香港的花劍、佩劍和重劍手都明白，他們可以做到同樣事情」。

「工作時100%為港而戰」

這種堅韌心態及對勝利的渴求，或與Greg年輕時的運動經歷有關，現年45歲的他曾是法國男花代表隊成員，曾出戰2008年北京奧運男花團體賽，也在翌年贏過德國波恩站世界盃個人賽冠軍。當法國在2010年主辦世界賽時，Greg已掛劍退役，因此未曾在巴黎大皇宮比賽。對於今屆巴黎奧運，以教練身分帶領張家朗和陳諾思在其家鄉作賽，他直言既興奮又期待，「我不會因為在家鄉帶隊而感到壓力，我當然熱愛祖國，但當我工作時就會100%為港而戰，所以現在我唯一關心是港隊，我只想讓香港再次感到驕傲！」