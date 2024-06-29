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體育
2024年6月29日星期六
淘汰賽開戰 攻銳德國迎擊丹麥 老練大師卻奧斯艾歷臣中場鬥法
首仗熱身射傷球迷 富克洛贈簽名球衣致歉
瑞士知己知彼 鬥意大利驚喜可期
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張煒琪蟬聯香港足球小姐 謙稱獲獎應另有其人 擬兩三年後退役專攻教練
烏拉圭大破玻利維亞 兩連捷出線在望
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陸昶名捨工作返劍道 助後輩圓未竟之志
男重港隊亞洲賽凱旋 何瑋桁吳浩天喜兌諾「決賽見」
湖人選秀次輪挑布朗尼 占士父子勢破天荒聯手
關於奧運：Viu TV播奧運逾2000小時 上屆銅牌港將劉慕裳任大使
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【明報專訊】（請看附圖）
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淘汰賽開戰 攻銳德國迎擊丹麥 老練大師卻奧斯艾歷臣中場鬥法
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