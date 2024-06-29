張煒琪蟬聯香港足球小姐 謙稱獲獎應另有其人 擬兩三年後退役專攻教練

足總昨晚在晚宴頒發港甲及女子甲組等業餘聯賽獎項，壓軸公布香港足球小姐得主，最終由今季神射手、助傑志衛冕女足聯賽冠軍的張煒琪在評審獲17分，擊敗車路士足球學校（香港）後衛馬澤純及沙田中場陳詠詩等另外7名候選人，蟬聯獎項兼取得3萬元獎金。

傑志今季鬥至煞科才衛冕聯賽冠軍，就連續兩屆獲女足個人最高殊榮，張煒琪說完全沒想過可再獲獎，稱心目中應由陳詠詩或馬澤純得獎。

現年33歲的她透露，預計多踢兩、3年便會退下來，「自己體能狀况都開始下滑，還有兼顧教波，未來兩年會循教練目標進發」。傑志女足8月底將出戰亞冠外圍賽，她稱與隊友都十分期待，將於下月中復操備戰。

港超新軍九龍城下月中曝光

此外，足總日前落實應屆港甲冠軍駿英九龍城下季將升上港超，九龍城足球會常務副主席麥融斌昨透露，暫定下月18日舉行記者會，屆時將詳細交代班底。被問到升班原因，他說：「我們由乙組開始經歷升班至甲組，再取得甲組冠軍，其實升上港超已計劃很多年。經過詳細考慮，加上有這次機會，就決定入紙申請升超」。

港足杭州亞運成員獲體院兩年資助

另足總主席霍啟山致辭時宣布成功納入體院資助，令每名港足杭州亞運成員每月額外獲2萬多元津貼，為期兩年。