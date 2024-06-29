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體育

淘汰賽開戰 攻銳德國迎擊丹麥 老練大師卻奧斯艾歷臣中場鬥法

【明報專訊】歐洲國家盃休戰兩日後，明晨16強賽開打上演兩場，其中分組賽火力最強的德國隊，將在主場迎擊只斬獲兩球的丹麥隊，惟兩軍老練中場卻奧斯與基斯甸艾歷臣的較量，或始終是勝負關鍵，而主隊中堅傷停問題勢成隱憂，難怪客軍目標是重複1992年一屆決賽勇挫「日耳曼軍團」。

曾是足球強國的德國隊，在2018和22年世界盃分組賽出局，3年前舉行的歐洲國家盃亦勉強晉身16強後止步，但今屆歐國盃在少帥拿高斯文執教下令人耳目一新，分組賽3戰轟入8球，乃24路雄師中最多，當中三度後備上陣的富克洛兩度破門，與亦入兩球的中場穆斯亞拿暫並列隊中最佳射手，故此有建議讓這名31歲的多蒙特前鋒代替仍未開齋的夏維斯掛帥，但亦有指拿帥或會讓兩人一起攻堅。

卻奧斯傳球數據冠絕群雄

然而，德國隊的爭勝關鍵恐非前鋒而是中場，其中屬大師級的卻奧斯與丹麥隊的基斯甸艾歷臣鬥法勢成焦點。歐國盃後便會掛靴的卻奧斯，代表之後每場淘汰賽都隨時會成為其職業生涯最後一役，34歲的他在分組賽發揮神勇，在A組3仗成功傳球高達324次，以及102次直線傳球均冠絕群雄，且傳球成功率亦高達95.28%，並因而入選多個體育傳媒評選的今屆歐國盃分組賽最佳陣容。

至於32歲的艾歷臣今屆表現亦可圈可點。經過3年前歐國盃首仗曾心臟驟停「死過翻生」的他，在1100天後，再在同一大賽首戰對斯洛文尼亞隊建功，並在分組賽3仗交出11次關鍵傳球、26次傳中當中有10次成功，而上述3項數據均名列前茅。艾歷臣剛亦以133場成為丹麥隊歷來上陣次數最多球員，他說：「這紀錄有點不真實，我發夢也沒想過能夠做到。」

傷停困擾 德國中堅現隱憂

丹麥隊此仗有防中摩頓胡文特停賽，料其位置會由湯馬士迪蘭尼頂上；德國隊也有中堅莊拿芬泰希坐波監，而其中路防守拍檔魯迪格因腿筋受傷上陣成疑，料取代泰希防守的尼高舒洛達碧克也承認也受腿筋傷困擾，是以丹麥助教基斯甸保臣說：「我仍記得12歲時，國家隊曾在1992年歐國盃決賽被看輕下打敗德國。那是丹麥足球史上最偉大的時刻，我希望它能重現。」

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