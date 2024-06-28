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體育

傑志來季簽6新外援 港腳林樂勤鐘樂安證來投

【明報專訊】傑志上季港超衛冕失敗只得殿軍，兼無緣亞洲賽，會長伍健昨透露來季組軍陣容，除了證實盛傳的兩名港腳林樂勤及鐘樂安將加盟，還已簽入6名新外援，以及由助教卡度素升任主教練。

葡籍助教卡度素升任主教練

伍健透露6名新外援分別為一名門將、兩名防守球員及3名進攻球員，均業北區翼鋒林樂勤及東方中堅鐘樂安亦將加盟，故8月7日友賽馬德里體育會視為給新兵磨合機會。至於來季主教練，他確認將由葡萄牙籍助教卡度素出任，並稱「其他教練團成員會有點驚喜」。

趙聡悟月底赴西班牙試腳

伍健補充，將於下月中到泰國集訓踢3場熱身賽，兩場會對泰甲（T1）球隊，亦點名3名港將中場陳俊樂、顏卓彬及鄭展龍來季要「爭表現要上位」，另提及上季外借至冠忠南區的港足19歲中場趙聡悟，本月底會到西班牙試腳。

傑志上月底宣布8名球員約滿離隊，包括查理史葛、恩查、基爾頓、米基爾、羅素及門將保羅等，港足左閘陳晉一亦上周一轉投中超上海申花。

另外，香港足球總會主席霍啟山昨稱，待港足主教練公開招聘程序下周一結束後，將會成立小組盡快面試人選，「我們希望找到最好教練給港隊，不排除是甚麼國籍，最重要是符合要求及接受政府資助的人工」。有傳9月港足將作客友賽斐濟及所羅門群島隊，霍啟山稱一切仍未落實，透露收到不少國家隊表達有意來港友賽，最終會選擇最適合港足和受球迷歡迎的對手。

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