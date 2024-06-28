傑志8．7友賽馬體會 疫後首歐洲外隊訪港 黃洋告別戰榮休球衣

傑志昨於香港君悅酒店舉行記者會，文體旅局體育專員黃德森及中國香港足球總會主席霍啟山都有出席，傑志落實8月7日周三晚上8時在香港大球場與11屆西甲冠軍馬德里體育會合演季前熱身賽，作為慶祝傑志贊助商「EDPS電腦系統」成立50周年賽事，亦自2019年7月24日對英超班霸曼城後，「藍鳥」相隔5年兼疫情後首次友賽歐洲外隊。

門票下周二開售 正價票420元

賽事票價分3種，分別為少量最佳位置的內部認購票640元、正價票420元，以及長者及學生特惠票120元，7月2日起於購票通平台公開發售，各門票另加平台手續費15元，門票部分收益將撥捐「港超聯賽會青年發展基金」以推動本地青訓發展。馬體會除了有公開操練，亦會派球星參與和港超各隊青年球員的足球指導活動。

此外，傑志會長伍健證實，賽事同時為傑志隊長黃洋的告別戰，為向這名效力球隊13年上陣319次的傳奇致敬，該仗賽後將會榮休其「藍鳥」19號球衣，並會安排致謝儀式。

伍健：合約列明個別球星須上陣

馬體會陣中有法國國腳基沙文、西班牙隊射手艾華路莫拉達、斯洛文尼亞隊門神奧比歷、阿根廷隊中場迪保羅、車路士前隊長艾斯派古達等球星，由阿根廷名帥施蒙尼領軍。美職球隊國際邁阿密今年2月訪港發生美斯未有上陣風波，伍健稱馬體會眾星完成歐洲國家盃及美洲國家盃後，即使打入下月中決賽，會方亦承諾球員放假3周後便會8月初歸隊及隨隊訪港，「合約上列明要求個別球星要上陣，如基沙文已肯定不會為法國隊參加巴黎奧運，他在上季4場季前熱身賽都踢足，除非受傷、轉會或家庭因素，基本上全部球員都會隨隊來港」。他透露戲金逾千萬元，僅較上次曼城訪港略少。

馬體會營運總監柏度在新聞稿上提及，今次對傑志是西甲開季前倒數第二場季前熱身賽，故會認真對待，確保以最佳狀態迎接新季，「我們必定以最高要求和最大尊重對待對手」。