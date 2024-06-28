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體育
2024年6月28日星期五
比利時次名晉級 陷死亡上線 16強硬撼法國 迪布尼認處下風
羅馬尼亞逼和取首名 隔24年再闖淘汰賽
C朗成格魯吉亞崛起「恩人」
國足世盃外第3圈惡鬥日本澳洲沙特
委內瑞拉小勝墨西哥 兩連勝鎖定8強席
電視精選
傑志8．7友賽馬體會 疫後首歐洲外隊訪港 黃洋告別戰榮休球衣
傑志來季簽6新外援 港腳林樂勤鐘樂安證來投
港隊男花團體摘季 亞洲賽1金1銀5銅作結
列沙查獲鷹隊選中 法籍球員冧莊狀元
關於奧運：聖火橫跨法國64城市 逾萬火炬手接力
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【明報專訊】（請看附圖）
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比利時次名晉級 陷死亡上線 16強硬撼法國 迪布尼認處下風
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