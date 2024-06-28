C朗成格魯吉亞崛起「恩人」

自1991年脫離蘇聯獨立、翌年加入歐洲足協後，綽號「十字軍」的格魯吉亞於今年歐國盃外圍賽附加賽決賽淘汰希臘隊，破天荒躋身決賽周。未料這支十字軍在F組愈戰愈勇，由首仗入第一球、次仗取第一分，到尾輪勇挫葡萄牙隊取決賽周第一勝兼出線。

11年前開足校播種 孕育11歐國成員

格魯吉亞得以在今屆歐國盃崛起，昨仗對手葡萄牙球星C朗其實可算是其中一個「間接功臣」。2013年當時仍效力皇家馬德里的C朗前往格魯吉亞首都第比利斯，為開設第比利斯戴拿模足球學校主持揭幕禮；11年後今日，該校為「十字軍」培育11名今屆歐國盃成員，包括在拿玻里聲名鵲起的翼鋒基華拉斯基利亞，以及分組賽「撲救王」門將馬馬達舒維尼，前者當年在青訓營曾跟C朗合照，賽後不但當選昨仗最佳球員，還如願獲得偶像球衣，「能與偶像同場競技，並獲得他的祝福，已經圓了我的童年夢想」。

格魯吉亞隊的成功亦與法國不無關係，除主帥是法國隊名宿沙洛，以3個入球暫領先歐國盃射手榜榜首的前鋒米卡達捷，亦出生法國里昂，現成歐國盃史上第9名單屆3場分組賽都有進帳的球員。他在2022／23年球季在梅斯以23球成法乙神射手，但球隊來季將降至乙組。