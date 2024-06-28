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體育

羅馬尼亞逼和取首名 隔24年再闖淘汰賽

【明報專訊】羅馬尼亞隊昨在歐洲國家盃E組最後一輪打和斯洛伐克隊1：1，成為D組的奧地利隊後，另一支賽前被人看低而獲得分組賽首名出線的球隊，並進入相對較易踢的賽區，16強對手將是D組季席的荷蘭隊。羅軍相隔24年再闖國際大賽淘汰賽，教練艾奧丹斯古賽後強調，已為其祖國足運保住尊嚴。

主帥艾奧丹斯古：保住尊嚴

羅馬尼亞隊昨於24分鐘被斯洛伐克隊中場安德列杜達破門落後，卻在37分鐘憑中場拉斯雲馬連操刀12碼扳平1：1完場，賽後力壓同分的比利時隊以E組一哥資格出線16強，亦是自2000年歐國盃後再次晉級淘汰賽階段。艾奧丹斯後說：「現在證明賽前攻擊球隊、球員、我們的工作和尊嚴的人是可恥的。我們展示了個性，一直在努力奮鬥，即使輸了，亦無損尊嚴。」艾奧丹斯古師承其父安高爾艾奧丹斯古，後者曾三度執教羅軍，最佳成績是帶領由名宿赫傑領軍的羅軍，在1994年世界盃挫阿根廷隊晉級8強。

科頓返國伴妻分娩 料趕及16強候命

羅軍若淘汰荷蘭隊，便會在8強碰奧地利對土耳其隊的勝方，後者昨在F組藉中場查漢奴古及前鋒辛克杜辛建功，以2：1反勝有兩名球員領紅的包尾出局球隊捷克隊。而與羅軍同一賽區的E組第3名出線的斯洛伐克將會挑戰C組領頭羊英格蘭隊，據報「三獅」球星菲爾科頓前日因太太分娩而返英，但料這名24歲曼城中場有望及時回歸候命16強賽，而其自2月中開始缺陣的隊友左閘勞基梳爾則已傷癒，有望下仗復出。

此外，在歐國盃A組尾輪被蘇格蘭隊門將安格斯根恩撞傷頭部、導致一度昏迷的匈牙利隊前鋒班拿巴斯華加已出院，將會返國養傷。

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