比利時次名晉級 陷死亡上線 16強硬撼法國 迪布尼認處下風

E組賽前4隊同是兩戰得3分，故此勝出球隊將可晉級。比利時昨繼首戰後再以翼鋒李安度杜沙特復任正選；烏克蘭則有中場梅迪歷因傷避戰，又先收起星將耶莫蘭高及辛真高，並改踢3中堅，由施華托克初次擔正，伙拍米高拿馬特維恩高及薩巴尼爾握守中路，守將米高蘭高初登場任左翼衛，前線改由耶梅卓克拍多夫碧攻堅。

E組4隊同分 烏克蘭得失球飲恨包尾

比利時先有箭頭盧卡古在7分鐘左腳施射乏力無功而還，隊友中場奇雲迪布尼亦分別在33分鐘和補時階段遠射未竟全功；烏克蘭亦有鋒將耶梅卓克多半單刀下放棄射門失機。及至下半場多夫碧曾扣關，隊友中場馬利路夫斯基開角球直射都令比利時險象環生。比利時終在球迷噓聲中以0：0打和烏克蘭，賽後被以1：1打和斯洛伐克隊後同是3戰得4分的羅馬尼亞隊較多得球力壓，只能以次名出線，需與D組次名法國隊爭入8強。至於亦獲4分的斯洛伐克則以6組中4支最佳第3名之一晉級，同分的烏克蘭則得失球包尾飲恨出局。

賽後獲選為昨仗最佳球員的迪布尼說：「面對法國，你需承認比利時是冷門。不過如果要成為冠軍，就必須打敗任何球隊。」主帥泰迪斯高則說：「我們必須接受球迷的失望和柴台聲。己隊已闖入淘汰賽，證明與下個頂級對手都屬於最佳球隊。」比利時近年大賽碰「高盧雄雞」均處下風，在2021年歐洲國家聯賽及2018年世界盃4強賽均被對方淘汰。

葡萄牙輪換負格魯吉亞

C朗分組賽首食白果

比法之戰的勝方或在8強鬥葡萄牙隊，該支F組一哥昨對格魯吉亞隊無欲無求下，與上輪挫土耳其隊正選只留用前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）及門將迪奧高哥斯達，結果開賽不足100秒便失守，格魯吉亞的米卡達捷妙傳予前線拍檔「字母哥」基華拉斯基利亞先開紀錄。米卡達捷其後於57分鐘射入12碼，終以2：0勝出及以小組第3名出線，將挑戰B組榜首勁旅西班牙隊，而葡軍的對手則是斯洛文尼亞隊。另外，39歲的C朗早於28分鐘因投訴過激領黃，至66分鐘被換出時又怒踢草皮。今次是他六度出席歐國盃首次在分組賽「食白果」。