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體育

港劍擊隊亞賽添兩銅 男重女花團體賽再傳喜訊

【明報專訊】亞洲劍擊錦標賽昨續在科威特舉行團體賽項目，日前在男子重劍個人賽穿金戴銀的港將何瑋桁及吳浩天，領銜隊友轉戰團體賽，結果他們雖力戰至4強止步，但最終仍連同女子花劍港隊同日分摘銅牌，令港隊今屆累計1金1銀4銅。

下月將初征奧運的何瑋桁，日前在男重個人賽力克隊友吳浩天封王，二人昨伙方凱申及吳霆騫戰團體賽，眾將於16強以45：25大勝澳門隊，再於8強以45：38淘汰韓國隊。雖然4強不敵世界排名第5的哈薩克隊，並於季軍戰以43：45僅負國家隊得殿軍，但在賽事第3及4名均可奪得銅牌下，為港隊再添獎牌。

女花方面，港隊由將戰巴奧的陳諾思伙拍鄭曉為、關渝澄及符妤名出戰團體賽，8強以45：24大勝澳門隊後篤定有牌落袋。她們於4強惡鬥亞洲第一的日本隊甫開賽已處劣勢，但戰至中段一度靠關渝澄與鄭曉為力追至22：24。惟及後再被拉開下終負28：45。其後港隊在季軍戰以36：45不敵韓國隊，但同樣摘銅而回。

男花隊力爭隊史首金

亞洲賽今煞科，其中在男子花劍個人賽失落獎牌的「劍神」張家朗及蔡俊彥，將伙拍梁千雨及崔浩然轉戰團體賽，力爭隊史首金。至於由朱詠翹、歐倩瑩、薛雅齊及曾悅澄組成的女子佩劍港隊將於同日分途爭佳績。

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