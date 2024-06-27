鄧謝配放下包袱再戰奧運 憶爭資格過程辛酸 港羽隊6將參加4項目

去年5月起計分回勇 謝影雪稱低潮沒放棄

巴黎奧運的羽毛球項目將於當地時間7月27日至8月5日舉行，每項雙打只有16個參賽席位，港隊首席混雙代表鄧俊文／謝影雪坦承，今屆爭入場券過程艱難，尤其謝影雪於2022年因甩骱提早收咧，錯過多項賽事致排名一度跌至26名，但兩人在去年5月1日展開的計分周期回勇，先在6月的印尼公開賽掛銅、10月連續兩站殺入決賽，包括在法國公開賽摘銀及德國海洛公開賽奪冠，打破4年錦標荒。

謝影雪直言今屆港隊隊友李晉熙／吳芷柔同時競逐奧運資格，令競爭更強，她眼眶泛紅地說：「我們這一年經歷了很多，熬了很久都沒甚起色，其實在奧運計分周期前，我覺得這次很難去到，但真的要爭分時，我們狀態回來，一步一步爬上來。跌到這麼低還可爬上來，我要感謝自己和俊文，在低潮時從沒放棄」。

世界排名第7的「鄧謝配」在東京奧運取得第4名，吸引不少市民關注，但鄧俊文直言已放下過去成績重新出發，謝影雪則說：「像以前的陳康教練所言，無論你做到什麼都要放下，否則你一直背負那麼多東西，是不能繼續向前行及進步」。港隊總教練何一鳴稱，為協助鄧謝配備戰奧運，特意邀請來自印尼和廣東的男雙隊伍訪港陪練，同時練習時會模擬比賽嘈吵環境，讓港隊習慣這種氣氛下保持專注。

4新丁首征奧 李卓耀目標取金牌

至於女雙組合楊霈霖／楊雅婷、男單的李卓耀與女單的盧善恩，4人皆是奧運「新丁」。李卓耀豪言以金牌為目標，這名世界排名第17的港將稱「要夠膽說出來，迫出自己的決心」。