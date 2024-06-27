三獅悶和斯國得首 科頓家事暫退隊

丹麥16強鬥德國 克軍出局

英軍賽前已篤定出線16強，昨正選有一個調動，由干拿加歷查取代阿歷山大阿諾特任中場，左閘勞基梳爾則傷癒回歸後備席，而黃金機會是隊友翼鋒布卡約沙卡曾在20分鐘近射破網，惟旁證舉旗示意助攻的菲爾科頓越位在先「食詐糊」。英軍下半場先後換入中場明奈、高爾彭馬、阿諾特及安東尼哥頓，但球隊仍忘帶射門鞋，終與斯洛文尼亞以0：0完場。

英軍賽後1勝2和得5分仍首名出線，但表現欠佳只入兩球，修夫基完場後更被看台上「三獅」球迷投擲膠杯「招呼」。他賽後說：「我從未見過一支出線球隊會遇上這種事情。我的球員正不斷進步，很多事情不能一步登天。」他又點名稱讚今屆首披甲的高爾彭馬及安東尼哥頓的走位出色，聯同另一後備兵明奈可成建立球隊未來的依歸。另英足總證實英軍中場菲爾科頓昨以家事為由返國，暫未知會否歸隊續戰。

另外，斯洛文尼亞與次席丹麥3戰全和得3分，得失球、得球及球員黃牌數量均相同，但因助教米利禾積曾領黃，只能以6組4隊最佳第3名之一出線16強；次席的丹麥將在下周日與A組首名兼東道主德國隊爭入8強。隨着斯軍過關，亦落實在B組只得兩分排第3的克羅地亞隊出局，無法追平兩闖歐國盃8強的最佳成績。