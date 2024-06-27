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體育

奧地利勇挫荷蘭 壓法國奪首名 蘭歷克曾遭C朗批「無人識」 領軍闖16強吐氣揚眉

【明報專訊】奧地利隊昨在歐洲國家盃D組以3：2擊敗荷蘭隊，力壓法國隊成為小組首名晉身16強。主教練蘭歷克兩年前暫代曼聯領隊時，曾被當時效力「紅魔」的球星基斯坦奴朗拿度（C朗）批評「無人認識」甚至「不是教練」，如今為自己正名帶領這支中歐國家繼上屆第二次晉身淘汰賽階段。

昨仗入球梅花間竹，奧地利開賽6分鐘藉荷蘭翼鋒當耶爾馬倫回防攔截擺烏龍先開紀錄，是今屆歐國盃第7個烏龍球。「橙軍」換邊後兩分鐘由前鋒加普扳平，惟59分鐘又被奧地利翼鋒洛文奴舒密特頂破大門。荷蘭75分鐘憑迪比窩利再追平，但奧地利5分鐘後再憑中場沙比薩窄角度勁射奠勝3：2，隊史34年來首度擊敗荷蘭。在法國被波蘭隊逼和1：1下，奧地利3戰6分力壓兩隊傳統勁旅成D組首名，5分法國及4分荷蘭分別次名及其一小組最佳第3名晉16強。

領軍兩年勝率逾六成 讚麾下求勝心強

蘭歷克2022年初曾任曼聯看守領隊半季，勝率得37.93%及英超排第6名完季；他同年夏天接掌奧地利隊，領軍兩年26仗16勝，勝率61.54%。當年他曾被C朗狠批「無人認識」甚至「不是教練」，如今力壓法、荷出線為自己正名。這名被譽為「逼搶之父」的65歲德籍教頭賽後笑言：「賽前有誰預計到我們擊敗荷蘭、同時法國沒有贏波蘭？但發生這樣事情正是足球魅力所在。這仗我們展示更強烈的求勝欲望和能量」。他又提及期待下月3日16強重返前東家RB萊比錫的紅牛球場比賽。

奧地利隊長沙比薩去年初亦曾借至曼聯半季，上季則助多蒙特打入歐聯決賽，如今成奠勝功臣當選昨仗最佳球員，他說：「我們有很好的團隊精神，球員互相信任，我真的很喜歡為國家隊上陣」。德國名宿馬圖斯更認為，蘭歷克帶領奧地利踢出精彩足球，是今屆奪冠熱門之一。

荷中場華亞文頻犯錯 35分鐘被換出

另邊廂，荷蘭隊正選中場祖爾華亞文昨仗觸球29次多達16次失誤，傳球成功率47%，僅上陣35分鐘已被沙維西蒙斯入替。荷蘭主帥朗奴高文賽後亦點名不解這名25歲燕豪芬中場表現差勁，「提早換走他是很痛苦，但我必須調整。看到他被球絆倒、傳失給對手，我無法解釋，控球理應是他專長」。

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