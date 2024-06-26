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體育

體壇快訊：謝榮鍵揚威英國GT賽

【明報專訊】香港賽車手謝榮鍵日前於比利時斯帕賽道上演的今屆英國GT錦標賽唯一外訪賽的比利時站，伙德籍隊友Maximilian Goetz代表2 Seas Motorsport車隊先於排位賽居首，再於正賽由頭帶到尾奪冠，令他成為史上首名在英國GT錦標賽封王的港將，為本周末在同一場地出戰第100屆比利時斯帕24小時耐力賽注強心針。

金牛大破廣西5戰全勝

香港金牛昨晚在灣仔修頓室內場主場續戰全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽，面對3屆總冠軍廣西威壯甫開賽已拉開下以115：89大勝，開季5戰全勝暫居榜首。是役球隊共5人得分上雙，外援佐敦獲加、多明尼鍾斯及奧利華全場合轟63分，曾在CBA打滾的朱松瑋及劉傳興則攻入20及14分，港將楊睿騏與楊瑞鴻則後備登場各得4分。

韓花滑隊爆性侵 兩女將停賽

韓國花樣滑冰隊爆出性侵醜聞，據報曾被譽為「金妍兒接班人」的19歲女將李海仁，在上月於意大利集訓期間，與20歲女子隊隊友劉永違規飲酒之餘，更在酒店房間內對16歲師弟徐珉奎進行性侵行為，其中劉永更未經事主同意下拍攝過程。南韓冰協近日針對二人的不當行為，分別處罰李海仁及劉永停賽3年及1年，主教練則因疏忽管理被停職3個月。

港隊澳門韻律泳賽2金2銀收官

一連3日的澳門韻律泳公開賽日前煞科，最終港隊以2金2銀收官，其中周璿亦伙拍陳蘊之在12歲或以下組別雙人自由自選封后，二人另偕隊友劉怡銘、張星辰、王阡諾、蔡雙如、梁芷慇及許嘉晞，在12歲或以下組別集體自由自選同奪冠而回。

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