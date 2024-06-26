巴西美洲盃首擊悶和哥斯達黎加

上屆在主場飲恨負阿根廷隊奪亞的「森巴兵團」，在今屆首擊由新帥杜利華領軍下，昨幾盡遣最強陣容出戰，前線由皇家馬德里雙子洛迪高高斯及雲尼斯奧斯祖利亞，伙拍巴塞隆拿翼鋒拉芬夏比洛尼掛帥。巴西隊是役攻勢一面倒，上半場先有後衛馬昆賀斯頭槌破網，卻因越位在先被視像助理裁判（VAR）推翻「食詐糊」。戰至下半場中段，巴西再有中場盧卡斯柏基達遠射中柱，結果球隊在全場19射3中框下，未能擊敗全場零次攻門中目標的哥國，雙方0：0完場。是役零射門的雲尼斯奧斯賽後承認「必須改進，我已知道應怎樣做」。下輪巴西將於周六早上鬥巴拉圭隊。

值得一提的是，巴西隊小將前鋒安迪歷昨於下半場後備登場，以17歲又339日之齡，超越已故球王比利成為隊史第2年輕球員在美洲盃上陣。

阿根廷隊友賀美斯37歲生日

此外，力爭衛冕的阿根廷隊今早在美洲盃A組次仗鬥智利隊，賽前一眾球員不忘為剛於周一度過37歲生日的球王美斯慶祝，「壽星公」更在個人社交網上載與隊友一同慶祝的照片，場面熱鬧。