女重男佩分挫日本哈薩克 港劍擊隊亞洲賽添兩銅

香港女子重劍隊今屆團體賽因世界一姐江旻憓因傷避戰下，找來佩劍大師姐歐倩瑩客串任後備，由佘繕妡領銜陳渭泠及連翊希出戰，她們在首擊8強以45：21大勝哈薩克隊。4強面對近兩次交手均告負的國家隊，戰畢頭5局曾領先1分，但國家隊新星余思涵其後發威獨取15分，最終港隊以40：45飲恨，無緣連續3屆殺入決賽。港隊及後於季軍戰以45：35力克日本隊奪季；而韓國隊則最終在決賽以42：41險勝國家隊奪金。

由羅浩天、陳樂熹、何思朗及梁天晴組成男子佩劍港隊，昨先在16強以45：26大勝約旦隊，其後於8強以45：37力克國家隊殺入4強，雖及後以37：45不敵韓國隊無緣決賽，但他們於季軍戰面對哈薩克隊，即使首局何思朗以1：5先負後一直處於劣勢，但戰至末段由羅浩天領銜追回分數，並在第8局反超1分。「守尾門」的何思朗在最後一局復勇以5：2力克對手，終以45：21反勝哈薩克奪季，繼前屆後再摘銅。韓國隊則在決賽以45：26大勝伊朗隊封王。

身為前男佩大師兄的香港劍擊隊領隊林衍聰，賽後接受本報訪問時坦言在現場見證師弟奪牌感高興，整體表現理想及展現出鬥志，他又特別點名稱讚首戰亞洲賽的陳樂熹及梁天晴表現超預期，認為成績證明男佩港隊的整體實力有明顯提升。

何瑋桁吳浩天戰團體賽續爭佳績

另外，亞洲賽今續演兩項團體賽，其中早前在男子重劍個人賽穿金戴銀的何瑋桁及吳浩天，將偕方凱申及吳霆騫轉戰團體賽；女子花劍港隊則由陳諾思伙拍鄭曉為、關渝澄及符珈嘉出戰。