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體育

巴黎奧運倒數30日 戰爭恐襲陰霾籠罩 熱浪恐成催命符

【明報專訊】距離巴黎奧運揭幕尚餘一個月，理應是全球迎接這國際大賽的好日子，惟地緣政治緊張局勢持續不息，更或波及奧運甚至發生恐襲，令法國政府早已高度重視保安，據報每個比賽日將派遣警察和士兵等共多達8.5萬人駐守比賽場館和巡邏，而46個盟國也會共派遣逾2000警察增援。

俄烏戰爭逾兩年未有停火迹象，以巴衝突爆發近9個月續流血不止，加上中國與菲律賓近期南海摩擦升級，全球戰雲密佈之際，碰巧巴黎奧運踏入倒數一個月，1972年發生的慕尼黑奧運慘案前車可鑑，而巴黎亦曾於2015年發生伊斯蘭恐襲，釀成130人死及數百人傷的慘劇，使馬克龍政府必須嚴陣以待。

法國政府動員8.5萬人維持治安

據法國政府資料，巴奧期間每天會派遣4.5萬名警察及憲兵外，亦動員1.8萬士兵，另聘最多的2.2萬個私人保安人員，總數達8.5萬人維持治安；46個法國盟友同時也共派出2185名警察協助執法，務求令為期近一個月的奧運及殘奧萬無一失。

恐襲固然危險，但來自非營利組織「氣候中心」和英國樸茨茅斯大學上周的報告警告，出席巴奧的健兒和觀眾隨時被極端炎熱天氣索命，皆因每年7和8月是當地最熱的月分之餘，全球暖化亦令當地近年出現數次破紀錄熱浪，其中法國單於去年便有逾5000人因夏季酷熱喪命。

巴黎水上運動中心展環保意識

主辦方同時落實多項環保措施，爭取碳排放量減半並控制於158萬噸，比2012倫敦奧運及2016里約奧運平均350萬噸減少192萬噸，方法之一有新興建的巴黎水上運動中心天台設置4680平方米範圍的太陽能板供電，所有觀眾席膠座椅全由回收塑膠製成，以及觀眾獲准帶重用水樽入場館等，惟無冷氣選手村計劃勢被自備空調前來的美國、英國和德國等至少6隊所削弱。

另外，巴奧的喜訊是它和接着的殘奧將帶來經濟效益，預期高達67億至111億歐元（約9930億港元），比8年前初步預算的53億至107億高出26%。

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